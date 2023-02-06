glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Герасимов і Шойгу досягли мети: в бункері Путіна "міні-переворот" з наслідками - Піонтковський

6 лютого 2023, 04:30
Генерали РФ прийшли до директора країни-агресора Путіна і вимагали від нього припинити розбірки Пригожина з військовими, зазначив Андрій Піонтковський.
Путін, Шойгу, Герасимов
Шойгу і Герасимов переконали Путіна відсторонити Суровікіна від командування війною проти України - політолог / kremlin.ru

У бункері директора країни-окупанта Росії Володимира Путіна стався невеликий військовий переворот. Генерали армії окупантів згуртувалися, прийшли до Путіна і поставили вимогу щодо припининення наїздів на міністра оборони Шойгу і начальника Генштабу Герасимова з боку Кадирова і Пригожина. Військовим вдалося перемогти і тепер вони працюють проти Пригожина. Про це розповів російський політолог, публіцист Андрій Піонтковський.

Як повідомляє Апостроф, він пояснив, що в ніч на 11 січня в бункері Путіна стався "міні-військовий переворот". Міністр оборони Шойгу і начальник Генерального штабу Герасимов змусили зняти Герасимова, якого експерт називає "пригожинським призначенцем" і замість нього призначити Герасимова.

"От Путін ще з літа, або навіть весни минулого року, доводить суспільству, що винні генерали. Він же спустив з повідця двох своїх псів - Пригожина і Кадирова, які неймовірно ображали Герасимова і Шойгу. Вони вимагали їх розжалувати, відправити рядовими босоніж на фронт викуповувати провину... Все йшло до того, що Путін вчинить з Герасимовим так само, як Сталін вчинив з генералом Павловим, якого він розстріляв... Але ці не стали чекати такої долі, а треба сказати, що вся ця генеральська тусовка досить згуртована, і ось вони прийшли і поставили Путіну вимогу припинити цю кампанію і повернути Герасимова", - зазначив Піонтковський.

Також він додав, що генералам вдалося переконати Путіна в тому, що у Пригожина великі політичні амбіції, оскільки він особисто звертався до президента України Володимира Зеленського з ініціативою про, мовляв, перемовини. Можливо, Путіну надали навіть якісь документи.

"В цілому у Пригожина вже дах поїхав, і він позиціонував себе як майбутнього політичного керівника. І ось Герасимов і Шойгу досягли своєї мети, а з Пригожиним вони зараз розправляються по-чорному", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Раніше аналітики Інституту вивчення дійшли висновку, згідно з яким ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин втратив авторитет в очах Путіна після того, як не зміг захопити Бахмут. Після цього, вважають фахівці, глава Кремля у війні проти України знову зробив ставку на військових.

Дивіться відео Главред - політолог Орєшкін розповів, навіщо Путіну захоплення Донбасу

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що через провал з окупації Бахмута Путін більше не довіряє Пригожину. На його думку, Пригожин і Міноборони РФ продовжують протистояння з метою дискредитації один одного.

Загроза нового наступу Росії:

Володимир Путін Євген Пригожин Андрій Піонтковський Сергій Шойгу війна Росії та України Валерій Герасимов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:10

Весна з'явиться несподівано: синоптик назвав дати різкого потепління в Україні

04:30

Герасимов і Шойгу досягли мети: в бункері Путіна "міні-переворот" з наслідками - ПіонтковськийВідео

03:40

Військовий експерт розповів, скільки вороги виробляють за добу снарядів і ракетВідео

03:20

Бомбічна вечеря на швидку руку: смачний рецепт, який здивує всю сім'юВідео

02:52

"Цю фотку краще взагалі не викладати": Волочкова роздяглася на тлі ікониВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:20

Чому не можна викидати подушки і що з ними робити, якщо вони відслужили своє

01:30

Донька-підліток Ольги Фреймут ледве не втримала груди у шовковій сукні-комбінації на танцполі

00:51

Чому 6 лютого не можна варити пельмені: прикмети і що не можна робитиВідео

00:19

Буданова на посаді голови розвідки замінить заступник керівника ОП - нардеп ГончаренкоВідео

Реклама
05 лютого, неділя
23:56

Два сценарії: Каспаров спрогнозував, як саме буде розвалюватися Росія

23:56

Росія готує масштабний наступ на Україну в найближчі 10 днів - FTВідео

23:33

Навіщо Єлизавета II при людях постійно крутила обручку: розкрит головний секрет королевиВідео

23:04

Нехай будуть світло і тепло у кожному бліндажі: робимо окопну свічку своїми руками

22:52

Навіщо 7 лютого потрібно кожному заховати шматочок цукру: прикмети і що не можна робитиВідео

22:35

Санкції проти РФ на 50 років: Зеленський підписав ще один указ РНБОВідео

22:16

Резніков йде: Арахамія назвав, хто стане новим міністром оборони УкраїниВідео

21:38

"Планує зробити в лютому": Зеленський попередив українців про підступний план ПутінаВідео

21:35

"Розгромити Україну ми не зможемо": сумовитий Гіркін "завів шарманку" про провальність наступу РФВідео

21:20

Зібралися підірвати лікарні: у Росії "анонсували" потужну атаку на КраматорськВідео

20:43

Як засолити червону рибу: створюємо запаморочливо соковитий делікатес в домашніх умовах

Реклама
20:36

Ніяких шкідливих добавок: названо найкорисніший у світі сирВідео

20:31

Єдиний шлях до миру - дати Україні все для завершення роботи: заява британського МЗСВідео

20:00

Гороскоп на завтра 6 лютого 2023: Близнюкам - спокій, Дівам - розмови, а Рибам - серйозність

19:54

Модель Поляк підтвердила роман з переможцем "Холостячки 2" ЗадворнимВідео

19:35

Вибухи в Ірані: чи вплине атака на завод дронів на хід війни в УкраїніПогляд

19:21

Вдарить міцний мороз і замете снігом: синоптик попередив про атаку буйної погоди в УкраїніВідео

19:09

Винищувачі F-16, Gripen або інші літаки: Резніков заявив, що Україні дадуть бойову авіаціюВідео

18:40

Маша Полякова потрапила в еротичний скандал через вульгарні фото

18:34

"Путін - майстерний брехун": Кулеба оцінив "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського

18:24

"Зганьбив всю Росію за 2 хвилини": кривавий бій Ємельяненка закінчився провалом для росіянВідео

18:17

Україні дадуть ракети GLSDB з дальністю 150 км: Резніков оцінив ймовірність ударів по РосіїВідео

18:01

Син запроданки Корольової втік з РФ і кинув наречену-стриптизерку

17:46

У родині солістки The Hardkiss сталося гореВідео

17:32

Україна очікує на наступи Росії до 24 лютого, ЗСУ готові до сценаріїв - РезніковВідео

17:17

Ігоря Ніколаєва до інфаркту довела дружина - в оточенні співака натякнули на розлучення

17:09

Любовний гороскоп на тиждень 6-12 лютого 2023: Тельцям - спокій і романтика, Скорпіонам - емоції

17:01

Поїхав "розвіятися" і напоровся на кулі: в Мережі з'явилися деталі розстрілу пропагандиста Мангушева

16:29

Як продуктові обманюють клієнтів: у Держпродспоживслужбі назвали популярні способиВідео

16:22

Україні навесні-влітку потрібні ATACMS і F-16, щоб відбити атаку РФ і наступати - радник ЗалужногоВідео

16:10

Роман Цимбалюк. Стала відома головна проблема мобиківВідеоблоги

Реклама
16:01

"Збір грошей на дрон для ЗСУ": киянка розповіла, як заманювали дівчат на "п'яні" вечірки

15:51

Тарзана з ганьбою виганяють з КазахстануВідео

15:41

Важка операція: лікарі дістали гранату з тіла бійця ЗСУ і врятували йому життя

15:31

Чи потрібно заряджати до 100%: 6 простих секретів, як не угрохати батарею смартфона

15:21

Подоляк прокоментував заяву експрем'єра Ізраїлю про обіцянку Путіна не вбивати Зеленського

15:18

Чи погрожував Путін Шольцу: канцлер Німеччини розкрив деталі телефонних розмовВідео

15:15

До війни і розлучення: колишня дружина Віталія Кличка показала, як виглядала 10 років томуВідео

15:14

І це працювало: навіщо люди в СРСР ховали телевізор під серветкою

14:59

Іван Дорн вирішив вибачитися перед українцями за скандал з новою піснею: що сталосяВідео

14:44

Навесні Україна отримає ППО SAMP-T, військові вже вирушили на навчання

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода зимаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти