Герасимов і Шойгу досягли мети: в бункері Путіна "міні-переворот" з наслідками - Піонтковський

Генерали РФ прийшли до директора країни-агресора Путіна і вимагали від нього припинити розбірки Пригожина з військовими, зазначив Андрій Піонтковський.

Шойгу і Герасимов переконали Путіна відсторонити Суровікіна від командування війною проти України - політолог / kremlin.ru

У бункері директора країни-окупанта Росії Володимира Путіна стався невеликий військовий переворот. Генерали армії окупантів згуртувалися, прийшли до Путіна і поставили вимогу щодо припининення наїздів на міністра оборони Шойгу і начальника Генштабу Герасимова з боку Кадирова і Пригожина. Військовим вдалося перемогти і тепер вони працюють проти Пригожина. Про це розповів російський політолог, публіцист Андрій Піонтковський.

Як повідомляє Апостроф, він пояснив, що в ніч на 11 січня в бункері Путіна стався "міні-військовий переворот". Міністр оборони Шойгу і начальник Генерального штабу Герасимов змусили зняти Герасимова, якого експерт називає "пригожинським призначенцем" і замість нього призначити Герасимова.

"От Путін ще з літа, або навіть весни минулого року, доводить суспільству, що винні генерали. Він же спустив з повідця двох своїх псів - Пригожина і Кадирова, які неймовірно ображали Герасимова і Шойгу. Вони вимагали їх розжалувати, відправити рядовими босоніж на фронт викуповувати провину... Все йшло до того, що Путін вчинить з Герасимовим так само, як Сталін вчинив з генералом Павловим, якого він розстріляв... Але ці не стали чекати такої долі, а треба сказати, що вся ця генеральська тусовка досить згуртована, і ось вони прийшли і поставили Путіну вимогу припинити цю кампанію і повернути Герасимова", - зазначив Піонтковський.

Також він додав, що генералам вдалося переконати Путіна в тому, що у Пригожина великі політичні амбіції, оскільки він особисто звертався до президента України Володимира Зеленського з ініціативою про, мовляв, перемовини. Можливо, Путіну надали навіть якісь документи.

"В цілому у Пригожина вже дах поїхав, і він позиціонував себе як майбутнього політичного керівника. І ось Герасимов і Шойгу досягли своєї мети, а з Пригожиним вони зараз розправляються по-чорному", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Раніше аналітики Інституту вивчення дійшли висновку, згідно з яким ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин втратив авторитет в очах Путіна після того, як не зміг захопити Бахмут. Після цього, вважають фахівці, глава Кремля у війні проти України знову зробив ставку на військових.

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Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що через провал з окупації Бахмута Путін більше не довіряє Пригожину. На його думку, Пригожин і Міноборони РФ продовжують протистояння з метою дискредитації один одного.

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