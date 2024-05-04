РФ потрібна 'здобич' до 9 травня: у ЗСУ назвали міста, які можуть стати мішенню

Загроза наступу росіян по всій лінії фронту залишається, оскільки окупанти прагнуть здобути певну "перемогу" до 9 травня, розповів Іван Тимочко.

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До 9 травня існує високий ризик наступу РФ по всій лінії фронту / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Ризик наступу росіян по всій лінії фронту є через високу активність ворога. Окупантам потрібна "здобич" до 9 травня, щоб кремлівська пропаганда могла використати це як доказ перемоги. Про це розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

"Звичайно, що ризики є по всій лінії фронту, бо активність ворога надзвичайно висока", - наголосив він.

За словами Тимочка, такою "здобиччю" для окупантів може стати навіть невеликий український опорний пункт або невелике місто, оскільки їм важливо відрапортувати про "перемогу".

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Тимочко зазначив, що Росія може розглядати наступ на Часів Яр як плацдарм для подальшого просування на Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівку. Він додав, що Росія планує наступ і на Авдіївському напрямку, зокрема в районах Вугледару, Покровського та Курахового, щоб зайняти частини Донецької області.

"Ми розуміємо, що для того, щоб пробувати контролювати Краматорськ, Слов’янськ або напрямок до цих міст, вони можуть пробувати і на Харківському напрямку атакувати, Це навіть не на Харків, а через Куп’янськ в сторону Оскільського водосховища, яке забезпечує питною і технічною водою міста Донеччини", - наголосив військовий.

Водночас Тимочко нагадав, що росіяни вже називали кілька дат для захоплення Донецької області, проте втілити у життя загарбницькі плани ворогу не вдалося. Військовий підкреслив, що Путіна "дуже муляє" те, що ЗСУ утримують Роботине і Кринки. Також можливий наступ на Суми.

"Враховуючи ту активність, інтенсивність, їм хочеться зайняти максимально можливу кількість населених пунктів чи навіть наших військових опорних пунктів для того, щоб Путін 8 чи 9 травня, виступаючи перед росіянами, міг розказати про якусь велику в його розумінні перемогу", - пояснив Тимочко.

За його словами, для України зараз важливо якнайшвидше отримати озброєння від партнерів, оскільки "усе залежатиме від того, яка зі сторін зуміє до моменту наступу росіян чи контрнаступу підготуватися максимально якісно та ефективно".

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Наступ Росії - плани окупантів до 9 травня

Нагадаємо, Україні вдасться утримати оборону, незважаючи на спроби російських військ досягти результатів до 9 травня. Українські військові не зазнають повного розгрому вздовж лінії фронту, навіть при гострій нестачі боєприпасів, повідомляє The New York Times

Також у Росії немає можливостей захопити Часів Яр на Донеччині, ні до 9 травня, ні взагалі. Окупанти намагаються ускладнити логістику та виснажити ЗСУ, аби просунутися, заявив заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко.

Як повідомляв Главред, російські окупанти планують розпочати наступ до 9 травня. Начальник пресслужби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявив, що ворог має намір просуватися на сході України та інших напрямках. Він наголосив, що українські захисники готові до будь-яких планів ворога.

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