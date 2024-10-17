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Війська РФ уже були за 4 км від Куп'янська: в ОВА зробили заяву про ситуацію

Андрій Ганчук
17 жовтня 2024, 16:26
2002
На Куп'янському напрямку обстановка швидко змінюється, триває евакуація місцевих жителів, сказав Олег Синєгубов.
Куп'янськ, війна
ЗСУ треба вести ефективну оборону, триває евакуація цивільних - Синєгубов / Колаж: Главред, фото: Главред (ілюстративне фото), DeepState

Російські окупанти вже наближалися до Куп'янська на відстань у 4 кілометри. Сили оборони знищують ворога, події розгортаються швидко. Проводиться евакуація населення. Потрібно забезпечити ЗСУ умови для ведення ефективної оборони. Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що жителям Куп'янська небезпечно залишатися в місті.

"Ворог уже наближався найближче до кордону Куп'янська на 4 км. Звичайно, ЗСУ його постійно знищують, але та динаміка, яка є, вона несе небезпеку для цивільного населення і цього населеного пункту. Тому, ми повинні сприяти нашим ЗСУ вести ефективну оборону. І для цього ми повинні евакуювати цивільне населення", - зазначив чиновник.

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Також він додав, що з міста вже виїжджають працівники комунальних служб.

"Тому ці служби будуть виїжджати і вже виїжджають. І вже оформляють собі віддалені робочі місця, в глибині нашої території", - сказав Синєгубов.

Звідки евакуюють людей

За словами Синєгубова, пріоритет - лівий берег Оскола.

"Тому що там уже внаслідок обстрілів відсутні комунікації: тепло, вода, електрика. З тих територій плануємо вивезти близько 2,5 тисячі жителів", - пояснив голова Харківської ОВА.

Що відбувається на Куп'янському напрямку - новини за темою:

Ситуація на Куп'янському напрямку загострилася. За словами командира батальйону Ахіллес 92-ї Окремої штурмової бригади Юрія Федоренка, війська РФ намагаються вийти на лівобережжя річки Оскіл і там закріпитися. Також окупантам поставили завдання із захоплення Куп'янська-Вузлового.

Російські окупанти були за декілька кілометрів від Куп'янська, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Днями вони повідомляли про бої в населеному пункті Петропавлівка, що неподалік від міста.

У Куп'янську і ще трьох громадах буде проведено евакуацію, сказав Олег Синєгубов 15 жовтня. На лівому березі Оскола найскладніша ситуація, через ворожі обстріли там не можна буде гарантувати відновлення водопостачання, теплопостачання та опалення.

Війська РФ уже були за 4 км від Куп'янська: в ОВА зробили заяву про ситуацію
Коротко про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе

Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія.

При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.
Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

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ЗСУ Купянск Харківська область війська Росії війна Росії та України Олег Синегубов Куп'янський напрямок
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