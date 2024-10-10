Війська РФ перейшли в наступ у Курській області: у ЗСУ розкрили подробиці

Російські окупаційні війська перейшли в наступ у Курській області.
Вони змогли просунутися і штурмують населений пункт Любимівка із застосуванням близько 30 одиниць військової техніки. Про це заявив офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".
У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що окупанти атакують великими силами.
"(Російські війська, - ред.) полізли в КуНР, штурмують н.п. Любимівка (про "взяття" якого заявляли вже неодноразово) йдуть великими силами, близько 30 одиниць техніки", - повідомив "Алекс".
Також він додав, що Сили оборони знищили 15 одиниць техніки, які ворог застосував для наступу.
Утім, росіянам усе ж таки вдалося просунутися і закріпитися.
Бої тривають.
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Сили оборони просунулися біля Обухівки в Курській області, припустили аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму зведенні за 6-7 вересня.
Росіяни, зі свого боку, досягли просування в Любимівці.
ЗСУ зможуть утримувати частину Курщини протягом кількох місяців, написали журналісти Bloomberg із посиланням на офіційних осіб США. Як зазначено в матеріалі, фактор присутності в регіоні можна буде використовувати в рамках перемовин, але поки що незрозуміло, коли вони відбудуться.
Наступ України в Курській області зробив можливим "обмін територіями", написали в Foreign Policy.
Москва в такому разі не зможе здобути перемогу, а в Києва з'являться шанси на завершення війни на свою користь.
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад багатьма населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
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