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Війська РФ перейшли в наступ у Курській області: у ЗСУ розкрили подробиці

Андрій Ганчук
10 жовтня 2024, 19:17оновлено 10 жовтня, 19:58
2003
Окупанти застосували великі сили і штурмують Любимівку.
Курська область, війська РФ
Окупанти в штурмах Любимівки застосували 30 одиниць техніки / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська перейшли в наступ у Курській області.

Вони змогли просунутися і штурмують населений пункт Любимівка із застосуванням близько 30 одиниць військової техніки. Про це заявив офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що окупанти атакують великими силами.

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"(Російські війська, - ред.) полізли в КуНР, штурмують н.п. Любимівка (про "взяття" якого заявляли вже неодноразово) йдуть великими силами, близько 30 одиниць техніки", - повідомив "Алекс".

Також він додав, що Сили оборони знищили 15 одиниць техніки, які ворог застосував для наступу.

Утім, росіянам усе ж таки вдалося просунутися і закріпитися.

Бої тривають.

Що відбувається в Курській області - новини за темою:

Сили оборони просунулися біля Обухівки в Курській області, припустили аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму зведенні за 6-7 вересня.

Росіяни, зі свого боку, досягли просування в Любимівці.

ЗСУ зможуть утримувати частину Курщини протягом кількох місяців, написали журналісти Bloomberg із посиланням на офіційних осіб США. Як зазначено в матеріалі, фактор присутності в регіоні можна буде використовувати в рамках перемовин, але поки що незрозуміло, коли вони відбудуться.

Наступ України в Курській області зробив можливим "обмін територіями", написали в Foreign Policy.

Москва в такому разі не зможе здобути перемогу, а в Києва з'являться шанси на завершення війни на свою користь.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад багатьма населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

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