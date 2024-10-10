Війська РФ перейшли в наступ у Курській області: у ЗСУ розкрили подробиці

Окупанти застосували великі сили і штурмують Любимівку.

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Окупанти в штурмах Любимівки застосували 30 одиниць техніки / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська перейшли в наступ у Курській області.

Вони змогли просунутися і штурмують населений пункт Любимівка із застосуванням близько 30 одиниць військової техніки. Про це заявив офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що окупанти атакують великими силами.

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"(Російські війська, - ред.) полізли в КуНР, штурмують н.п. Любимівка (про "взяття" якого заявляли вже неодноразово) йдуть великими силами, близько 30 одиниць техніки", - повідомив "Алекс".

Також він додав, що Сили оборони знищили 15 одиниць техніки, які ворог застосував для наступу.

Утім, росіянам усе ж таки вдалося просунутися і закріпитися.

Бої тривають.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад багатьма населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

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