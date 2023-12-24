Війська РФ можуть спробувати піти на Київ: боєць ЗСУ назвав сценарій

У військ Росії на даний момент достатньо проблем на інших ділянках фронту, але Україна готується до того, що наступ на Київ може бути можливим.

https://glavred.net/ukraine/voyska-rf-mogut-popytatsya-poyti-na-kiev-boec-vsu-nazval-scenariy-10527659.html Посилання скопійоване

Окупанти РФ можуть піти на Київ, якщо у ЗСУ будуть величезні проблеми на будь-якій із ділянок фронту - боєць 3-ї ОШБр / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Окупаційні війська агресора Росії можуть знову спробувати піти на Київ, якщо фронт ЗСУ "посиплеться" на якій-небудь ділянці. Україна готується до такого потенційного сценарію – споруджуються укріплення, йде підготовка певних підрозділів. Про це заявив колишній боєць Азова, військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади, інструктор Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця з позивним Мактавіш.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що російські війська можуть знову піти на столицю, якщо у сил оборони України виникнуть проблеми на одній з ділянок фронту, а у ворога звільняться сили.

"Вони можуть піти, це не проблема. Якщо ми "посиплемося" десь на якійсь ділянці, у них звільняться сили, вони можуть спокійно піти на Київ. Наприклад, для того щоб розтягнути наші сили, розпорошити по всіх напрямках. Чи буде це доцільно, я не можу сказати", - вважає військовий. відео дня

За словами бійця, Україна готується до такого можливого сценарію – зводяться укріплення, йде підготовка підрозділів.

"Тобто план на таку ситуацію є. Чи будуть вони це робити, я не можу сказати. Сподіваюся, Росія цього не зробить, тому що це просто ускладнить нам роботу за тими напрямками, де ми вже працюємо. У плані логістики, розпилення особового складу, людей і підрозділів, це ускладнить нам життя. Але, на мою особисту думку, немає зараз сенсу йти на Київ, у них і так достатньо проблем на інших фронтах", - підкреслив Мактавіш.

Загроза наступу на Київ

Повторний наступ на Київ можливий, вважає командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, ворожі наміри Москви залежать від того, які будуть рішення ухвалюватимуться в Кремлі.

Український розвідник Олександр Нємков припустив сценарій, за якого війська РФ могли б підійти до кордонів Києва. На думку учасника прориву до Азовсталі, потрібно готуватися до різних сценаріїв. Чоловіки повинні бути готові до того, що їм доведеться замінити когось з фронту.

"Воювати можна по-різному і бути корисним армії теж. Це не обов'язково, що це все взяли поголовно багнет і побігли просто. Всі повинні мати певні навички, які будуть корисні в армії. Тому що ми не знаємо, як завтра повернеться ситуація на фронті. Ми не знаємо, чи підійдуть знову до кордонів Києва. Таке теж можливо в принципі на сьогоднішній день, на жаль. Якщо наші люди будуть не готові до таких подій, то буде результат, який ми бачили в Бучі", - підкреслив Нємков.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.