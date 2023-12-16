РФ повернулася до тактики травня 2023: що відомо про нічну атаку дронів на Київ

Після трьох днів балістичних погроз російські окупанти знову атакували столицю дронами-камікадзе "Shahed".

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Вночі РФ атакувала Київ дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 16 грудня Київ пережив шосту повітряну атаку на місто з початку місяця. Всі ворожі дрони, якими окупанти атакували столицю України, були знищені силами ППО.

Як повідомив в Telegram голова Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко, країна-агресор РФ повернулася до тактики зразка травня 2023 року.

"Тоді [росіяни] постійно міняли, комбінували види і типи засобів повітряного ураження. Такий же сценарій кияни відчули в першій половині грудня. Ударні БПЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, "Іскандери", "Кинджали" летять до Києва по черзі, змінюючи один одного", - написав чиновник.

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Минулої ночі, після трьох днів балістичних погроз, ворог знову атакував столицю дронами-камікадзе "Shahed".

"БпЛА атакували групами, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені", - повідомив Попко.

В результаті роботи ППО і падіння уламків в місті ніхто не постраждав.

Як повідомили у Генштабі, вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 31 БПЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів.

Ракетні атаки на Київ

Як повідомляв Главред, 13 грудня серія вибухів прогриміла в Києві - країна-агресор атакувала столицю України ракетами. Всі цілі були збиті.

Однак через падіння уламків є руйнування в чотирьох районах міста. Було пошкоджено водопровід, горіли будинки, вилітали вікна. На щастя, обійшлося без жертв. Відомо про 53 постраждалих, з них шестеро дітей. Госпіталізовано до лікарні 18 осіб.

Нагадаємо, вранці 11 грудня в Києві пролунали близько 10 вибухів, була оголошена повітряна тривога. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що російські окупанти спробували завдати по Києву ракетний удар за таким же сценарієм, як і місяць тому - по столиці була випущена балістика.

В результаті роботи ППО сталося падіння уламків в Дарницькому районі. Є постраждалі.

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