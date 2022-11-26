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Війська РФ можуть побігти виблискуючи п'ятами: експерт назвав сценарій повернення Криму

26 листопада 2022, 11:59

Окупанти Росії під тиском армії України можуть добровільно залишити Крим в рамках "жесту доброї волі", вважає військовий експерт Сергій Грабський.

ЗСУ, Грабський, війська РФ
Окупанти можуть піти з Криму, як з Харківської та Херсонської областей - Грабський / Колаж ua.depositphotos.com, Reuters, YouTube

Україна повертатиме захоплений Крим за допомогою військово-політичної операції, в результаті якої окупанти можуть самі залишити півострів. Вони здатні влаштувати новий "жест доброї волі", як вже було у Харківській та Херсонській областях. Про це заявив полковник запасу Збройних сил України, учасник миротворчих місій у Косово та Іраку, військовий експерт Сергій Грабський.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Україна має намір повертати окупований Кримський півострів шляхом військово-політичної операції.

В результаті росіяни можуть піти з Криму, використовуючи "тактику", яку вони називають "жестом доброї волі".

"В будь-якому випадку Крим буде повертатися в Україну шляхом військово-політичної операції. Йдеться про те, що Крим не обов'язково звільнятиметься виключно військової операцією. Противник може залишити території без бойових дій. У такому разі ми говоримо про військово-політичну операцію, задачею якої буде встановлення конституційного ладу на території Криму. Сценарій не передбачає активних бойових дій – штурму військ тощо. Це може статися, в тому числі, і в результаті "жесту доброї волі" або певних специфічних дій – подібних тим, які ми, наприклад, бачили на Херсонщині та Київщині вже під час активної фази наших бойових дій", - зазначив Грабський.

Хто такий Сергій Грабський

Сергій Грабський - український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. У період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводом конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО виїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль НАТО "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Водночас він допустив варіант проведення виключно військової операції з метою звільнення Криму.

"Тому нічого дивного немає - це (військово - політичну операцію, - ред.) можна приймати не як аксіому, а як варіант дій. Звичайно, сценарій не виключає реалізації виключно військової операції", - підкреслив Сергій Грабський.

Повернення Криму в Україну

Представник Головного управління Міноборони України Вадим Скібіцький раніше заявив, що окупант Росія зміцнює свої лінії "оборони" в захопленому Криму.

Росіяни готуються до наступу ЗСУ. За словами Скібіцького, українській армії для успішної операції знадобляться боєприпаси.

Заступник міністра оборони, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов прогнозує, що армія України може зайти в Крим до кінця грудня, а війна з Росією завершиться навесні 2023 року. Україна продовжить звільнення своїх територій.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що армія України звільнятиме Крим. За його словами, відбудеться військова кампанія з повернення півострова.

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