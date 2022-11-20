УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Який регіон ЗСУ буде легше звільнити - Крим чи Донбас: прогноз Жданова

20 листопада 2022, 01:35

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що на сьогоднішній день буде легше звільнити Збройним силам України Крим, аніж Донбас.

ВСУ, Жданов
Олег Жданов пояснив, чому ЗСУ буде простіше звільнити Крим / Колаж фото УНІАН

Солдатам і офіцерам ЗСУ набагато легше буде звільнити Крим, ніж Донбас. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ.

"Я думаю, що Крим. [...] На сьогоднішній день Крим вже півострів, це вже не прохідний двір. Тому що залізнична частина Кримського мосту не працює, а автомобільна частина не пропускає вантажівки. Так що поромами багато не навозишся. І концентрація військ в Криму сьогодні мінімальна з боку РФ", — зазначив фахівець.

Крім того, як каже Жданов, у херсонських степах окупантам вкрай важко буде тримати оборону.

"Ми сьогодні наносимо вогневе ураження. Є вже дані, що основні сили РФ відсуває від Дніпра на 15-20 км.це цілком може сприяти тому, що ми можемо завдати удару, контрудар як мінімум з двох напрямків — від Запоріжжя і від Херсона. І таким чином ми виходимо на перешийок", — сказав експерт.

Жданов вважає, що в української армії є всі шанси швидко зайняти плацдарм на Лівому березі Дніпра в Херсонщині.

"І далі рухатися на Бердянськ і Маріуполь, уздовж Азовського узбережжя. Такий варіант - так. Можливо, із заходом до Криму. Тому що щільність російських військ на Чорноморському та Азовському узбережжях морів України мала", ‒ підсумував він.

Армія України звільнила Херсон

Сили оборони України 11 листопада увійшли до Херсона.

У місті, яке 8 місяців перебувало під окупацією Росії, з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічали українських військових.

Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон. Першими в місто зайшли спецпідрозділи ЗСУ. Як підкреслив глава держави, Україна продовжить повертати свої території.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна не піде на заморозку війни після звільнення Херсона. ЗСУ продовжуватимуть звільняти свої землі від російських окупантів.

Інші новини:

ЗСУ новини Херсона війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:20

Навіщо в каву додавати скибочку лимона: результат буде неймовірним

02:02

"Народилася дочка Аліса!": п'яна Волочкова забилася в конвульсіях на танцполіВідео

01:35

Який регіон ЗСУ буде легше звільнити - Крим чи Донбас: прогноз ЖдановаВідео

00:12

"Зруйнують Польщу": експерт розповів, чи здатна РФ змінити перебіг війни на свою користьВідео

19 листопада, субота
23:45

Як зберегти м'ясо без холодильника: дієві поради, якщо немає світлаВідео

Реклама
23:20

У Пентагоні зробили заяву про результат війни в Україні

23:15

Російський актор назвав Пугачову черепахою і звинуватив у нелюдяностіВідео

23:00

ЗСУ можуть увірватися до Криму вже до кінця листопада - СоскінВідео

22:52

Що робити, якщо заклало вуха: кращі поради, які допоможуть в різних ситуаціях

22:45

Ніхто нікого не закликав виїжджати з України: в ДТЕК спростували заяву гендиректора компаніїВідео

22:29

"Найтонший і найнебезпечніший момент": Україна може залишитися без зброї вже в січні - політологВідео

22:22

Ідеальна кандидатура: імена чоловіків, які стануть найкращими сім'янинамиВідео

22:13

"Їх просто зітруть під нуль": експерт розповів, які території ЗСУ звільнять найближчим часомВідео

21:36

Росія домовилась з Іраном про виробництво дронів на своїй території - WPВідео

20:47

"Путіну і його режиму не жити": експерт розповів, що призведе до повного розвалу РФВідео

20:10

Прикмети на 21 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб успіх залучитиВідео

19:41

"Ти що, коза, твориш?": російський психолог мало не накинувся на Собчак

19:38

Зеленський провів термінове засідання Ставки: що обговорилиВідео

19:22

Чи почнуть американці на нас тиснутиПогляд

19:15

РФ вдарила по пункту роздачі хліба на Херсонщині: у Зеленського назвали росіян "нікчемними совками"

Реклама
19:13

Снігу буде по коліно: в Україну мчить новий циклонВідео

18:23

Росія пошкодила близько 50% української енергетичної інфраструктури - ЗеленськийВідео

18:21

Прикмети на 20 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити грошіВідео

18:12

"Негайно виведіть війська": Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні

17:40

З ними можна і у вогонь, і у воду: імена жінок, які стають найкращими дружинамиВідео

17:34

Президента УАФ Павелка можуть запідозрити у корупції: йому вже вручили повістку

17:06

Небо буде під захистом: Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні

17:03

Як зміцнити волосся в домашніх умовах: 4 кращих маски, які реально діютьВідео

17:01

Штормитиме 4 дні: Україну накрила потужна магнітна буряВідео

16:59

"Хочуть виснажити ППО України": у Пентагоні пояснили, чому РФ посилює ракетні удариВідео

16:45

У Кремлі збільшують витрати на війну: військовий експерт пояснив, чи вплине це на хід боївВідео

16:16

Українців закликали їхати за кордон на 3-4 місяці – це врятує енергомережуВідео

16:13

Вже 14 років: Тіна Кароль показала на фото змужнілого сина в його день народженняВідео

15:57

Ріші Сунак у Києві: прем'єр Британії вперше особисто зустрівся з Зеленським - подробиціВідео

15:38

Є ризик застосування ядерної зброї: астролог Влад Росс дав моторошний прогноз на РіздвоВідео

15:32

Можуть принести більше шкоди, ніж користі: чому собаки люблять кістки, а кішки - молоко

15:30

Як відчистити плиту від сильного нагару: допоможе один кухонний інгредієнт

15:26

"Ми готуємося тільки захищати": у Білорусі заявили нібито про небажання нападати на УкраїнуВідео

15:11

Писав вірші про кохання та тугу: ЗСУ ліквідували російського окупанта-поета

14:46

"Взимку Україна просунеться далі": президент Естонії закликав "підвищити ціну війни для РФ"Відео

Реклама
14:46

"Нам потрібно виговоритися, дайте нам пісень": Pianoбой розповів про приголомшливу зустріч із херсонцямиВідео

14:08

Ксенія Мішина розповіла, в чому секрет її ідеальної фігури

13:56

ЗСУ зайдуть в Крим до кінця грудня, а війна закінчиться навесні - МіноборониВідео

13:54

40-тисячне місто-супутник АЕС на Хмельниччині повністю без світла: деталіВідео

13:34

Як повернути свіжість рушникам: 5 дієвих способів для боротьби з неприємним запахом

13:19

Магазини, перукарні й аптеки: в Україні з’явилася карта місць, які можна відвідати навіть без світлаВідео

13:16

Місце основного удару російських сил вже визначено - полковник ЗСУВідео

13:00

"Апогей несмаку": сімейне фото Корольової і Тарзана з сином викликало переполох в мережі

13:00

Гороскоп на завтра 20 листопада: Рибам - новий шлях і досягнення, а Ракам - меланхолія

12:43

Відповідь карми: "місіс Крим" через спів "Ой, у лузі червона калина" не дали російський паспортВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопад
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопаді
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти