Який регіон ЗСУ буде легше звільнити - Крим чи Донбас: прогноз Жданова

Олег Жданов пояснив, чому ЗСУ буде простіше звільнити Крим / Колаж фото УНІАН

Солдатам і офіцерам ЗСУ набагато легше буде звільнити Крим, ніж Донбас. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ.

"Я думаю, що Крим. [...] На сьогоднішній день Крим вже півострів, це вже не прохідний двір. Тому що залізнична частина Кримського мосту не працює, а автомобільна частина не пропускає вантажівки. Так що поромами багато не навозишся. І концентрація військ в Криму сьогодні мінімальна з боку РФ", — зазначив фахівець.

Крім того, як каже Жданов, у херсонських степах окупантам вкрай важко буде тримати оборону.

"Ми сьогодні наносимо вогневе ураження. Є вже дані, що основні сили РФ відсуває від Дніпра на 15-20 км.це цілком може сприяти тому, що ми можемо завдати удару, контрудар як мінімум з двох напрямків — від Запоріжжя і від Херсона. І таким чином ми виходимо на перешийок", — сказав експерт.

Жданов вважає, що в української армії є всі шанси швидко зайняти плацдарм на Лівому березі Дніпра в Херсонщині.

"І далі рухатися на Бердянськ і Маріуполь, уздовж Азовського узбережжя. Такий варіант - так. Можливо, із заходом до Криму. Тому що щільність російських військ на Чорноморському та Азовському узбережжях морів України мала", ‒ підсумував він.

Армія України звільнила Херсон

Сили оборони України 11 листопада увійшли до Херсона.

У місті, яке 8 місяців перебувало під окупацією Росії, з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічали українських військових.

Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон. Першими в місто зайшли спецпідрозділи ЗСУ. Як підкреслив глава держави, Україна продовжить повертати свої території.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна не піде на заморозку війни після звільнення Херсона. ЗСУ продовжуватимуть звільняти свої землі від російських окупантів.

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