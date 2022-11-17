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Війська Росії зміцнюють позиції в Криму і чекають операції ЗСУ зі звільнення півострова-ГУР

17 листопада 2022, 15:10

Здатність ЗСУ повернути Крим залежить від забезпечення військ зброєю і боєприпасами, сказав представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Війська Росії зміцнюють позиції в Криму і чекають операції ЗСУ зі звільнення півострова-ГУР
Для повернення Криму ЗСУ потрібні боєприпаси для західної артилерії - Скібіцький / 10-та гірничо-штурмова бригада

Окупаційні війська Росії зміцнюють свої лінії "оборони" в захопленому Криму, оскільки чекають військової операції Збройних сил України щодо повернення півострова. Для деокупації території українським військам потрібні зброя і боєприпаси. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

В інтерв'ю t-online він розповів про те, що російська армія чекає на звільнення Україною Криму і зміцнює там свої позиції. Окупанти посилювалися на захопленому півострові ще до війни, тому такі маневри не дивують Київ.

"Окупанти чекають нашого наступу зі звільнення Криму. Вони встановлюють нові оборонні лінії не тільки в Криму, а й далі на північ у Херсонській області, щоб якомога раніше перехопити українську атаку на Крим. Але це не зовсім новий розвиток. Росія розширила свою оборону в Криму ще до вторгнення. Дві-три тактичні батальйонні групи були розміщені там ще до лютого", - сказав Скібіцький.

За його словами, здатність ЗСУ повернути Крим до складу України залежить від наявності зброї та боєприпасів. Військам потрібні всі види боєприпасів стандартів СРСР і НАТО.

"Це те, про що ви повинні запитати Російську Федерацію. Чи зможемо ми це зробити, залежить від наших ресурсів, особливо зброї та боєприпасів. Нам потрібні всі види боєприпасів в радянських стандартах і стандартах НАТО", - пояснив представник розвідки.

Найбільше Україні потрібні боєприпаси для західної артилерії.

"Підтримуючий артилерійський вогонь дуже важливий для наступальних операцій. Тому нам потрібні насамперед боєприпаси для німецької танкової гаубиці, польської системи Krab та інших ракет для американських систем", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Повернення Криму в Україну

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що армія України може вже до січня 2023 року взяти під контроль Маріуполь і Мелітополь. Після цього ЗСУ можуть почати операцію зі звільнення Криму.

Російський опозиціонер Ігор Яковенко вважає, що знакові для України події відбудуться у 2023 році. На його думку, після звільнення Херсона, Донецька, Луганська і Криму Росія зіткнеться з політичною кризою. В умовах розколу між Путіним і російськими генералами країні-агресору загрожує нова смута.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає малоймовірним звільнення Україною Криму військовим шляхом найближчим часом. На його думку, Росія може піти з захопленого півострова після політичного рішення.

Дивіться відео Главред - Маломуж заявив, що Україна у 2023-му році поверне всі свої території, разом з Кримом

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Вадим Скібіцький новини Криму війна Росії та України
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