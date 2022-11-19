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ЗСУ можуть увірватися до Криму вже до кінця листопада - Соскін

19 листопада 2022, 23:00

Вхід українських військових до Криму може відбутися так скоро, якщо ЗСУ в найближчий тиждень звільнять лівобережну Херсонську область.

Крим
Українські військові можуть увірватися до Криму до кінця листопада / Колаж фото УНІАН

Українські військові неймовірно скоро можуть почати звільняти Крим від російських окупантів. І статися це може вже до кінця листопада цього року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін.

Таке швидке звільнення Криму може початися, якщо українські військові в найближчий тиждень звільнять лівий берег Херсонської області.

"Так і виходить. Я думав, що Херсон звільнять до 20 листопада, багато хто прогнозував, що це станеться набагато пізніше, а вийшло, що ВСУ його звільнили в першій декаді листопада. Тим самим наша армія створила собі величезний потенціал можливостей. Якщо за найближчий тиждень наші війська звільнять лівобережжя Херсонщини, то до кінця листопада ЗСУ увірвуться до Криму", - зазначив Соскін.

Він переконаний, що якщо ЗСУ зайдуть до Криму, то російські окупанти вже не зможуть зупинити цей наступ.

"Увійшовши до Криму, неможливо зупинитися, і тоді наступ котиться прямо на південний берег Криму", - додав він.

Однак Соскін вважає, що Захід "страшно боїться, що Україна несподівано зараз вийде на Крим". Він не виключає, що російський диктатор Володимир Путін міг відправити якісь посили про можливий удар у відповідь.

"Мабуть, Путін висунув якийсь ультиматум: якщо Україна військовим шляхом заходить до Криму, то тоді він щось застосує. Питання - що саме він обіцяв застосувати. Він міг пригрозити килимовими бомбардуваннями українських міст, але у Росії мало ракет. Наближається ключовий момент", - сказав Соскін.

Політолог також переконаний, що українські артилерійські та ракетні системи зможуть дістати навіть до Джанкоя та Євпаторії, коли ЗСУ звільнять Голу Пристань та Скадовськ.

"Наші будуть бити по військових об'єктах в Криму, аеропортах і всьому іншому. А у противника немає нормальних захисних споруд на півострові, а, значить, Україна починає рухатися на ПБК (Південний берег Криму - Главред)", - додав експерт.

Звільнення Криму

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити тільки військовим шляхом. Він зазначив, що це може статися наступного року, проте конкретну дату наступу ЗСУ він не назвав.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення Україною Криму означатиме прихід на півострів Європейського Союзу. Кримський півострів отримає серйозні можливості для розвитку, яких він позбувся після окупації Росією. Києву для реалізації своїх планів потрібна вагома військова, фінансова та санкційна підтримка з боку Європи.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, Україна планомірно рухається до звільнення Криму, і шанси на його повернення силовим шляхом зростають щодня. Але першим кроком на шляху до цього має бути ліквідація Кримського мосту.

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