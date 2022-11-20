Армія України звільнятиме Крим, військова кампанія відбудеться - Єрмак

Війна триває, Україна звільнятиме Крим - Єрмак / Колаж УНІАН, Посольство США в Україні

Війна Росії проти України триває. Українська держава буде готова до проведення кампанії з повернення окупованого Росією Крим. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомляє Politico, на Галіфакській конференції з безпеки в Канаді він розповів про те, що Україна буде готова провести військову кампанію з повернення окупованого Криму під політичний контроль Києва.

Однак точних термінів проведення операції чиновник не озвучив.

"Війна триває", - сказав Андрій Єрмак і підкреслив, що "впевнений" у проведенні кампанії з повернення Кримського півострова.

Повернення Криму в Україну

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес раніше зробив заяву про те, що ЗСУ вже до січня 2023 року можуть взяти під контроль Маріуполь і Мелітополь. Після цього армія України здатна розпочати військову операцію зі звільнення Криму.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький сказав, що окупант Росія зміцнює свої лінії "оборони" в захопленому Криму і готується до наступу ЗСУ на півострів.

Він підкреслив, що для деокупації Кримкського півострова армії потрібні зброя і боєприпаси.

Заступник міністра оборони, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ можуть зайти до Криму до кінця грудня, а війна з Росією завершиться навесні 2023 року.

Україна має намір продовжувати звільнення своїх територій.

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