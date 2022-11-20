Армія України звільнятиме Крим, військова кампанія відбудеться - Єрмак

Україна буде готова до проведення військової операції зі звільнення окупованого в 2014 році Росією Кримського півострова, впевнений Андрій Єрмак.
Війна Росії проти України триває. Українська держава буде готова до проведення кампанії з повернення окупованого Росією Крим. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Як повідомляє Politico, на Галіфакській конференції з безпеки в Канаді він розповів про те, що Україна буде готова провести військову кампанію з повернення окупованого Криму під політичний контроль Києва.
Однак точних термінів проведення операції чиновник не озвучив.
"Війна триває", - сказав Андрій Єрмак і підкреслив, що "впевнений" у проведенні кампанії з повернення Кримського півострова.
Повернення Криму в Україну
Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес раніше зробив заяву про те, що ЗСУ вже до січня 2023 року можуть взяти під контроль Маріуполь і Мелітополь. Після цього армія України здатна розпочати військову операцію зі звільнення Криму.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький сказав, що окупант Росія зміцнює свої лінії "оборони" в захопленому Криму і готується до наступу ЗСУ на півострів.
Він підкреслив, що для деокупації Кримкського півострова армії потрібні зброя і боєприпаси.
Заступник міністра оборони, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ можуть зайти до Криму до кінця грудня, а війна з Росією завершиться навесні 2023 року.
Україна має намір продовжувати звільнення своїх територій.
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