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"Це рімейк Курської дуги": Гіркіна вже трясе від ганьби армії РФ на Донбасі

13 травня 2022, 15:24

Гіркін-Стрєлков знову скаржиться на провальні дії окупантів.

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Гіркіна вже трясе від ганьби армії РФ на Донбасі / скріншот, УНІАН

Колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що ЗСУ підготовлені набагато краще російських окупантів.

Другою причиною провалу на Донбасі Гіркін вважає бездарність російського командування.

"Три тижні брали Попасну, Мар'янку начебто знову втратили, в саму Авдіївку Увійти не змогли, з дуже великими боями взяли Рубіжне, в Сєвєродонецьк так і не зайшли, спроба переправиться через річку Закінчилася не дуже добре. Втрати зазнали великих", - обурюється Гіркін.

Також він підкреслив, ЗСУ у всіх аспектах виглядають краще "ДНРівців" і армії РФ.

"Україна переважає тактичною перевагою в повітрі у вигляді величезної кількості безпілотників, у неї прекрасно працює артилерія, яка краще навчена, ніж російська", - заявив терорист.

читайте такожУ Білгородській області почалася евакуація: Гіркін почав панікувати через "вторгнення" УкраїниРосійську армію він порівняв з армією Гітлера. Він нагадав, як за 7 днів німці оточили весь західний фронт СРСР.

"А ми... це рімейк Курської дуги. Противник прекрасно розуміє, де на нього будуть наступати, зосереджує там резерви, а наші генерали з великим старанням - в паз", - розводить руками Гіркін.

Нагадаємо, раніше Гіркін звернувся до російського диктатора Володимира Путіна через провал армії РФ на війні з Україною. Він вимагає від господаря Кремля показати голову того, через кого Росія зазнала краху.

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