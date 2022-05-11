Окупація Донбасу - друга фаза плану Росії: ворог має намір йти далі - Генштаб ЗСУ

Росія прагне захопити Донбас під час "другої фази" своєї так званої "спецоперації" - Генштаб / УНІАН

Якщо військам Росії вдасться окупувати всі райони Донбасу, то в окупантів з'являться умови для розширення військової агресії проти України. Росіяни ставлять перед собою завдання захоплення Донецької та Луганської областей в рамках другої фази своєї так званої "спецоперації". Про це заявив бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони у вівторок, 11 травня, він розповів про те, що російська окупаційна армія в рамках другого етапу своєї, мовляв, "спецоперації" спробує повністю захопити Донбас. Однак така ситуація може створити для них можливості з метою розширення збройної агресії.

читайте такожЗСУ б'ють війська РФ: Харківщина звільняється, на п'яти напрямках ворог перейшов в оборону - Генштаб"Навіть досягнення противником другого етапу так званої "спецоперації" - це окупація Донецької та Луганської областей в їх адміністративних межах найбільш ймовірно не задовольнить амбіції противника, а лише створить умови для розширення агресії", - підкреслив Олексій Громов.

Війна Росії проти України

Російський воєначальник, заступник командувача військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв заявляв, що Росія збирається окупувати Донбас, південні регіони України і створити коридор до вже захопленого Криму.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що вже у середині червня армія України може перейти в контрнаступ на захоплені військами Росії позиції. До кінця травня-початку червня українські підрозділи повинні отримати важке озброєння від Заходу, яке призначене для реалізації такої мети.

В американському Інституті вивчення війни розповіли про те, що ЗСУ продовжують тактичний контрнаступ на півночі Харківської області та звільнили декілька населених пунктів. Російські війська з Ізюмського напрямку переходять у бік півночі, щоб спробувати послабити контрактаку українських військ і перешкодити їм просунутися на північ до кордону з Росією. Згідно з прогнозами, контрнаступ української армії завадить ворожій артилерії обстрілювати північно-східні околиці міста Харкова. У перспективі успішна реалізація таких дій може паралізувати наступ окупантів РФ в районі Ізюма.

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