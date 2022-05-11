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Окупація Донбасу - друга фаза плану Росії: ворог має намір йти далі - Генштаб ЗСУ

11 травня 2022, 16:50

Москву навряд чи повністю влаштує вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, вважає Олексій Громов.

Війна на Донбасі
Росія прагне захопити Донбас під час "другої фази" своєї так званої "спецоперації" - Генштаб / УНІАН

Якщо військам Росії вдасться окупувати всі райони Донбасу, то в окупантів з'являться умови для розширення військової агресії проти України. Росіяни ставлять перед собою завдання захоплення Донецької та Луганської областей в рамках другої фази своєї так званої "спецоперації". Про це заявив бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони у вівторок, 11 травня, він розповів про те, що російська окупаційна армія в рамках другого етапу своєї, мовляв, "спецоперації" спробує повністю захопити Донбас. Однак така ситуація може створити для них можливості з метою розширення збройної агресії.

читайте такожЗСУ б'ють війська РФ: Харківщина звільняється, на п'яти напрямках ворог перейшов в оборону - Генштаб"Навіть досягнення противником другого етапу так званої "спецоперації" - це окупація Донецької та Луганської областей в їх адміністративних межах найбільш ймовірно не задовольнить амбіції противника, а лише створить умови для розширення агресії", - підкреслив Олексій Громов.

Війна Росії проти України

Російський воєначальник, заступник командувача військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв заявляв, що Росія збирається окупувати Донбас, південні регіони України і створити коридор до вже захопленого Криму.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що вже у середині червня армія України може перейти в контрнаступ на захоплені військами Росії позиції. До кінця травня-початку червня українські підрозділи повинні отримати важке озброєння від Заходу, яке призначене для реалізації такої мети.

В американському Інституті вивчення війни розповіли про те, що ЗСУ продовжують тактичний контрнаступ на півночі Харківської області та звільнили декілька населених пунктів. Російські війська з Ізюмського напрямку переходять у бік півночі, щоб спробувати послабити контрактаку українських військ і перешкодити їм просунутися на північ до кордону з Росією. Згідно з прогнозами, контрнаступ української армії завадить ворожій артилерії обстрілювати північно-східні околиці міста Харкова. У перспективі успішна реалізація таких дій може паралізувати наступ окупантів РФ в районі Ізюма.

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