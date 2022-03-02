Війська Путіна вдарили Смерчем по Донецькій області

Донецька область / t.me/pavlokyrylenko_donoda

У Донецькій області російські війська застосували реактивну систему залпового вогню Смерч.

Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, загарбники обстріляли населені пункти Авдіївка та Торецьк.

"Російські війська накрили Смерчем Авдіївку! На щастя, всі снаряди лягли поруч з містом, постраждалих немає. Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Авдіївці, в тому числі і авіаційним. Під обстрілом також і Торецк. Снаряд влучив у двір житлового будинку, але не розірвався", - заявив Кириленко.

За його словами, життєзабезпечення міст підтримується, незважаючи на обстріли.

ДТЕК відновив постачання електроенергії до Орлівки, Ласточкиного і Бажаного. Однак знеструмленими залишаються Тоненьке, Північне, Водяне та Новоселівка Друга.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

27 лютого Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".

28 лютого відбулися перші переговори між Україною і Росією.

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