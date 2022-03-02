"Кремлівський план бліцкригу вже провалився": військовим РФ видали їжі тільки на 3 дні

Полонений солдат країни-агресора розповів, як і навіщо приїхав в Україну.
Президент РФ Володимир Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, відправивши воювати на нашу землю.
Як розповів військовополонений РФ під час допиту в СБУ, за наказом вищого керівництва РФ у загарбників забрали телефони та документи, видали їжі і води на три дні та відправили воювати з Україною.
читайте також"Ви збираєтеся забирати полонених і трупи?": українці стали дзвонити в Міноборони РФ"Кремлівський план бліцкригу вже провалився. Ми на своїй землі і будемо захищати її до останнього!",- писали в СБУ.
Нагадаємо, в Новому Бузі Миколаївської області у полон здався молодий військовий РФ. Місцеві жителі напоїли хлопця, якому на вигляд близько 20 років, гарячим чаєм, нагодували пиріжками, і дали зателефонувати мамі.
Хлопець накинувся на їжу і розплакався. Маму полоненого заспокоїли, сказали, що з сином все добре, його ніхто не б'є і до нього добре ставляться.
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