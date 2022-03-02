"Кремлівський план бліцкригу вже провалився": військовим РФ видали їжі тільки на 3 дні

Військовим РФ видали їжі тільки на 3 дні / скріншот

Президент РФ Володимир Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, відправивши воювати на нашу землю.

Як розповів військовополонений РФ під час допиту в СБУ, за наказом вищого керівництва РФ у загарбників забрали телефони та документи, видали їжі і води на три дні та відправили воювати з Україною.

читайте також"Ви збираєтеся забирати полонених і трупи?": українці стали дзвонити в Міноборони РФ"Кремлівський план бліцкригу вже провалився. Ми на своїй землі і будемо захищати її до останнього!",- писали в СБУ.

Нагадаємо, в Новому Бузі Миколаївської області у полон здався молодий військовий РФ. Місцеві жителі напоїли хлопця, якому на вигляд близько 20 років, гарячим чаєм, нагодували пиріжками, і дали зателефонувати мамі.

Хлопець накинувся на їжу і розплакався. Маму полоненого заспокоїли, сказали, що з сином все добре, його ніхто не б'є і до нього добре ставляться.

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