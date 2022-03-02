В Україні створили спеціальний додаток, який відстежує повітряні тривоги

В Україні створили спеціальний додаток, який відстежує Російські тривоги / facebook.com/MNS.GOV.UA

В Україні запустили спеціальний додаток "Повітряна тривога" - як для мобільних пристроїв, які працюють на основі операційній системі Android, так і для пристроїв на основі iOS. Про це повідомляється на офіційній сторінці ДСНС України у соціальній мережі Facebook.

Додаток інформує про небезпеку повітряної атаки ворога в певному регіоні України. Воно доступне в Google Play і AppStore. Додаток не вимагає реєстрації, не збирає персональні дані і дані про геолокації. Він посилає максимально гучні критичні повідомлення про повітряної, хімічної, техногенної або інших видах тривог системи цивільної оборони навіть в беззвучному або сплячому режимі смартфона.

Додатком потрібно дати дозволу відправляти повідомлення і важливі попередження, вибрати область, де власник смартфона проживає, дати можливість відстежувати початок і кінець повітряних тривог.

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Відразу додаток працювало в таких регіонах країни:

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Вінницький;

Волинський;

Донецький;

Закарпатський;

Київський;

Львівський;

Полтавський;

Ровенський;

Харківський;

Херсонський;

Хмельницький;

Чернівецький.

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Нагадаємо, раніше, в середу, 2 березня російські окупанти завдали черговий ракетний удар по Харкову.

Цього разу удар припав на будівлю міської ради.

В результаті ракетного удару було також пошкоджено будівлю палацу праці і житлові багатоповерхові будинки.

До того повідомлялося, що під час вчорашнього бомбардування площі Свободи в Харкові використовувалися ракети Калібр, які є на озброєнні тільки на озброєнні в РФ.