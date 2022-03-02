В Україні створили спеціальний додаток, який відстежує повітряні тривоги

Додатком "Повітряна тривога" потрібно дати дозволу відправляти повідомлення і важливі попередження, вибрати область, де власник смартфона проживає.
В Україні запустили спеціальний додаток "Повітряна тривога" - як для мобільних пристроїв, які працюють на основі операційній системі Android, так і для пристроїв на основі iOS. Про це повідомляється на офіційній сторінці ДСНС України у соціальній мережі Facebook.
Додаток інформує про небезпеку повітряної атаки ворога в певному регіоні України. Воно доступне в Google Play і AppStore. Додаток не вимагає реєстрації, не збирає персональні дані і дані про геолокації. Він посилає максимально гучні критичні повідомлення про повітряної, хімічної, техногенної або інших видах тривог системи цивільної оборони навіть в беззвучному або сплячому режимі смартфона.
Додатком потрібно дати дозволу відправляти повідомлення і важливі попередження, вибрати область, де власник смартфона проживає, дати можливість відстежувати початок і кінець повітряних тривог.
читайте такожЗ'явилися кадри масштабного ракетного удару по Харківській міськраді
Відразу додаток працювало в таких регіонах країни:
- Вінницький;
- Волинський;
- Донецький;
- Закарпатський;
- Київський;
- Львівський;
- Полтавський;
- Ровенський;
- Харківський;
- Херсонський;
- Хмельницький;
- Чернівецький.
Список новин постійно оновлюється
Нагадаємо, раніше, в середу, 2 березня російські окупанти завдали черговий ракетний удар по Харкову.
Цього разу удар припав на будівлю міської ради.
В результаті ракетного удару було також пошкоджено будівлю палацу праці і житлові багатоповерхові будинки.
До того повідомлялося, що під час вчорашнього бомбардування площі Свободи в Харкові використовувалися ракети Калібр, які є на озброєнні тільки на озброєнні в РФ.