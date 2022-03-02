"Це ж абсолютний "політичний труп": Подоляк відреагував на інформацію про Януковича в Мінську

Радник глави ВП Михайло Подоляк зазначив, що зараз У РФ не усвідомлюють, яка зараз Україна.
Бажання Кремля зробити президента-втікача Віктора Януковича "президентом України" показує про тотальне незнання Росією реальних настроїв в Україні.
Радник Голови ВП Михайло Подоляк у коментарі "УП" зазначив, що зараз в РФ не усвідомлюють, яка зараз Україна.
"Ніякої об'єктивної аналітики у росіян ніколи не було - звідси настільки вбивчі рішення. З цього ж ряду - пропагандистські розповіді про "масову зустріч російських танків", - пояснив Подоляк.
Він підкреслив, що в Україні немає навіть одиничних "зустрічей" військових РФ - тільки ненависть, найжорстокіше знищення цих самих танків і навіть масові спроби зупинити бронетехніку своїми тілами.
читайте такожПід Києвом українські ППО знищили два російські винищувачі"Помилково сподівалися, що до них поставляться по-доброму в країні, яка ненавидить будь-яких загарбників. З цього ж ряду впевненість російських еліт в тому, що у нас по вулицях марширують стотисячні армії націоналістів. Коротше, взагалі нічого не розуміють в Україні. Другий аспект цієї чудової історії полягає в тому, що Янукович - це ж абсолютний "політичний труп". Настільки давній аутсайдер з токсичною репутацією, що згадка його прізвища звучить навіть якось зухвало. Безумовно спровокує тільки ще більший опір", - підсумував Подоляк.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що президент-втікач Віктор Янукович зараз перебуває в Мінську. Кремль готує його до спецоперації. За одним зі сценаріїв, його спробують оголосити "президентом України".
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