Орбана злякав План перемоги України: прем'єр закликає змінити стратегію

За словами Орбана, ЄС має переглянути "погано прораховану" стратегію щодо України.

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Орбан закликає до переговорів з РФ / Коллаж: Главред, фото: flickr

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан повідомив, що оприлюднений напередодні Володимиром Зеленським План перемоги лякає його, тому він закликає до переговорів Євросоюзу з РФ. Про це він написав у своїй сторінці Facebook, напередодні саміту ЄС у Брюсселі.

Орбан охарактеризував саміт ЄС як "три великі битви", першою з яких назвав представлення президентом України Плану перемоги.

"Те, що він виклав учора в українському парламенті, не може не викликати жаху", – зазначив угорський прем’єр. відео дня

Далі він додав, що ЄС має переглянути "погано прораховану" стратегію щодо України. Угорський прем’єр наголосив, що "стратегія не працює".

"Ми програємо цю війну!.. Нам потрібно йти до мирної стратегії замість стратегії війни. Нам потрібне припинення вогню та мирні перемовини! Сьогодні закликаю канцлера Німеччини та президента Франції від імені всього Євросоюзу якнайшвидше розпочати перемовини з росіянами, щоб знайти вихід з цієї ситуації", — заявив Орбан.

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Позиція Угорщини щодо підтримки України — останні новини

Раніше у виданні Politico повідомляли, що Віктор Орбан готує великий політичний жест для свого давнього друга, кандидата у президенти США Дональда Трампа. Він пропонує варіант, який дозволить Трампу, у випадку його перемоги на виборах, уникнути участі в багатомільярдній позиці, яку США, ЄС і країни G7 планують надати Україні для підтримки у війні проти Росії.

Нещодавно Віктор Орбан почав переконувати світ у тому, що президент України Володимир Зеленський та Путін нібито не хочуть припинення війни.

Нагадаємо, минулого місяця прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висував "миротворчу" ініціативу", в якій заявляв, що президент України Володимир Зеленський та Путін мають зустрітися, щоб завершити війну.

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