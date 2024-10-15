"20 тисяч особового складу з танками": прогноз імовірності перекидання військ із КНДР

Солдати з КНДР можуть замінити російських військових на тимчасово окупованих територіях, каже Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко прокоментував імовірність перекидання військових із КНДР / Колаж: Главред, фото: Pixabay/Chickenonline, скріншот

Найімовірніше, військові з КНДР, яких перекинуть у зону бойових дій, перебуватимуть у тилу РФ, або на території тимчасово окупованого Криму, заявив оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

Як підкреслив він у коментарі ресурсу "Труха", з Північної Кореї приїдуть фахівці, які займатимуться розмінуванням і спорудженням фортифікацій. Він вважає малоймовірним, що з КНДР прибудуть тисячі артилеристів, або мотострілецькі бригади.

"Хіба хоч одна з OSINT-груп, або моніторингових груп, яка спостерігає за поставками з Північної Кореї в Росію боєприпасів, за останній час фіксували пересування 10-15-20 тисяч особового складу з танками, артилерією? Ні", - пояснив він.

Він нагадав, що щомісяця росіяни втрачають близько 35 тисяч особового складу, а мобілізує РФ до 40 тисяч, при цьому за рахунок поранених відновлюють 25-30% втрат. Тому навіть 10 тисяч північнокорейських військових не вирішать проблему окупантів.

Експерт не виключає, що солдати з КНДР можуть замінити російських військових на тимчасово окупованих територіях, наприклад, у Криму, або на півдні України, де вони могли б виконувати функції військової поліції.

Коваленко додав, що штурмовиками північнокорейці, найімовірніше, не будуть, бо в цих підрозділах важлива комунікація, а солдати КНДР, імовірно, знають тільки свою мову.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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Раніше експерт Тарас Чмут попередив про ризики перекидання військових із КНДР. Північна Корея володіє великим мобілізаційним ресурсом, попередив Тарас Чмут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея могла відправити до РФ своїх елітних військових. КНДР відправила до Росії своїх військових з елітного підрозділу, які займатимуться в РФ навчанням окупантів.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив договір про стратегічне партнерство, який підписали російський диктатор Володимир Путін та очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, і пояснив, у чому його суть.

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