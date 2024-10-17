Україна відновить ядерний арсенал, якщо Путін піде на один крок - Bild

Заходу потрібно набагато більше думати про червоні лінії України, ніж про червоні лінії агресора Росії.

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Україна за декілька тижнів відновить свою ядерну зброю, якщо РФ надумає знову піти на Київ - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Україна не змириться з тим, якщо окупанти Росії вдруге підуть на Київ. У такому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого держава відмовилася в 1990-ті роки. Причому все буде зроблено дуже швидко.

Як повідомляє Bild, декілька місяців тому "український високопосадовець" сказав журналістам, що Україна не миритиметься з можливим сценарієм другого "походу" російських окупантів на Київ. У відповідь буде відновлено ядерний арсенал, від якого Україна відмовилася в рамках Будапештського меморандуму.

При цьому в замітці зазначено, що слова Зеленського про ядерну зброю стали "шоком" і "ударом" для Заходу.

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"Знадобиться лише декілька тижнів"

"Джерело" сказало, що першу бомбу можна зробити за достатньо короткий проміжок часу.

"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише декілька тижнів, щоб отримати першу бомбу", - попередив співрозмовник.

Також він підкреслив, що Заходу потрібно "менше думати про червоні лінії Росії і набагато більше про наші червоні лінії".

Ядерна зброя України - що про це відомо:

На момент розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності на території країни було понад 1700 одиниць ядерної зброї. Це третій арсенал у світі та другий після РФ. 5 грудня 1994 року Україна в результаті Будапештського меморандуму відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки. Усю ядерну зброю було вивезено в Росію, пише Вікіпедія.

Президент Володимир Зеленський піддав критиці країни Заходу через Будапештський меморандум. Під час пресконференції в Брюсселі 17 жовтня він нагадав, що Україна віддала ядерну зброю, а натомість гарантій безпеки отримала війну з Росією.

"Я наводив приклад Будапештського меморандуму. Там були ядерні держави, найбільші держави у світі, у яких є вплив і ядерна зброя. Серед них, безумовно, були США, Китай, Росія, Франція - безумовні великі гравці з ядерним потенціалом. Чому умовою було для України - віддати ядерну зброю? Дуже великий обсяг, який був в України на той час. Віддати ядерну зброю за цей документ, а значить партнери гарантували територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах на 1991 рік. Ось, що було в документі", - сказав Зеленський.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Крім того, президент розповів про розмову з Дональдом Трампом, у межах якої він сказав 45-му господареві Білого дому, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки: або ядерна зброя, або НАТО. І Трамп, за словами Зеленського, з цим погодився.

"У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так. Який же вихід? Або Україна матиме ядерну зброю, і тоді це для нас захист, або в нас має бути якийсь Альянс. Крім НАТО ми сьогодні не знаємо дієвих Альянсів", - наголосив Володимир Зеленський.

Коротко про ядерну зброю / Інфографіка Главреда

Будапештський меморандум Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – Будапештський меморандум – це угода, яку підписали лідери України, Росії, США та Великої Британії 5 грудня 1994 року. Документом гарантується, що країни-підписанти угоди, у зв'язку з добровільною відмовою від ядерної зброї, не будуть застосовувати військові або політичні заходи щодо України. США, Велика Британія та Франція гарантували повагу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і незастосування щодо держави політичних або військових заходів. Після початку російсько-українського конфлікту, в результаті якого був анексований Крим і окупований Донбас, консультації в рамках Будапештського меморандуму не проводилися.

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