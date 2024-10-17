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Україна відновить ядерний арсенал, якщо Путін піде на один крок - Bild

Андрій Ганчук
17 жовтня 2024, 17:53оновлено 17 жовтня, 18:31
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Заходу потрібно набагато більше думати про червоні лінії України, ніж про червоні лінії агресора Росії.
Україна, ядерна зброя
Україна за декілька тижнів відновить свою ядерну зброю, якщо РФ надумає знову піти на Київ - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Україна не змириться з тим, якщо окупанти Росії вдруге підуть на Київ. У такому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого держава відмовилася в 1990-ті роки. Причому все буде зроблено дуже швидко.

Як повідомляє Bild, декілька місяців тому "український високопосадовець" сказав журналістам, що Україна не миритиметься з можливим сценарієм другого "походу" російських окупантів на Київ. У відповідь буде відновлено ядерний арсенал, від якого Україна відмовилася в рамках Будапештського меморандуму.

При цьому в замітці зазначено, що слова Зеленського про ядерну зброю стали "шоком" і "ударом" для Заходу.

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"Знадобиться лише декілька тижнів"

"Джерело" сказало, що першу бомбу можна зробити за достатньо короткий проміжок часу.

"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише декілька тижнів, щоб отримати першу бомбу", - попередив співрозмовник.

Також він підкреслив, що Заходу потрібно "менше думати про червоні лінії Росії і набагато більше про наші червоні лінії".

Ядерна зброя України - що про це відомо:

На момент розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності на території країни було понад 1700 одиниць ядерної зброї. Це третій арсенал у світі та другий після РФ. 5 грудня 1994 року Україна в результаті Будапештського меморандуму відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки. Усю ядерну зброю було вивезено в Росію, пише Вікіпедія.

Президент Володимир Зеленський піддав критиці країни Заходу через Будапештський меморандум. Під час пресконференції в Брюсселі 17 жовтня він нагадав, що Україна віддала ядерну зброю, а натомість гарантій безпеки отримала війну з Росією.

"Я наводив приклад Будапештського меморандуму. Там були ядерні держави, найбільші держави у світі, у яких є вплив і ядерна зброя. Серед них, безумовно, були США, Китай, Росія, Франція - безумовні великі гравці з ядерним потенціалом. Чому умовою було для України - віддати ядерну зброю? Дуже великий обсяг, який був в України на той час. Віддати ядерну зброю за цей документ, а значить партнери гарантували територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах на 1991 рік. Ось, що було в документі", - сказав Зеленський.

Україна відновить ядерний арсенал, якщо Путін піде на один крок - Bild
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Крім того, президент розповів про розмову з Дональдом Трампом, у межах якої він сказав 45-му господареві Білого дому, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки: або ядерна зброя, або НАТО. І Трамп, за словами Зеленського, з цим погодився.

"У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так. Який же вихід? Або Україна матиме ядерну зброю, і тоді це для нас захист, або в нас має бути якийсь Альянс. Крім НАТО ми сьогодні не знаємо дієвих Альянсів", - наголосив Володимир Зеленський.

Україна відновить ядерний арсенал, якщо Путін піде на один крок - Bild
Коротко про ядерну зброю / Інфографіка Главреда

Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – Будапештський меморандум – це угода, яку підписали лідери України, Росії, США та Великої Британії 5 грудня 1994 року. Документом гарантується, що країни-підписанти угоди, у зв'язку з добровільною відмовою від ядерної зброї, не будуть застосовувати військові або політичні заходи щодо України. США, Велика Британія та Франція гарантували повагу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і незастосування щодо держави політичних або військових заходів.

Після початку російсько-українського конфлікту, в результаті якого був анексований Крим і окупований Донбас, консультації в рамках Будапештського меморандуму не проводилися.

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