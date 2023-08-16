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Війна в Україні закінчиться раніше Дня Незалежності 2024 року - Жданов

Ангеліна Підвисоцька
16 серпня 2023, 04:10
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Жданов переконаний, що президент США Джо Байден скористається перемогою України під час передвиборної кампанії.
Олег Жданов, ВСУ
Україна переможе РФ до травня 2024 року / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Главред

Війна в Україні закінчиться вже до Дня Незалежності 2024 року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Він вважається, що за оптимістичним прогнозом День Незалежності-2024 українці святкуватимуть у вільній країні, в якій настав мир.

"Навряд чи війна затягнеться довше. Думаю, самий крайній термін закінчення цієї війни - травень 2024 року. Тому що це початок передвиборної кампанії, і наша перемога в цій війні стає "золотою карткою" Джо Байдена, яка збільшить його шанси залишитися на другий термін в Овальному кабінеті", - сказав Жданов.

відео дня

Він переконаний, що президентські вибори в РФ ніяк не вплинуть на війну в Україні.

"Доля російських виборів буде визначена ще до виборів. У російської еліти залишилося менше пів року - до 1 січня 2024 року. Їй потрібно зараз визначитися: або вона йде з Путіним ще на сім років, або потрібно щось міняти", - пояснив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, що Кисельов про тривожний прогноз завершення війни. Експерт вважає, що за підсумками війни Україна повинна отримати серйозні гарантії безпеки від своїх західних союзників, при цьому подібні гарантії також повинні бути надані Росією.

Журналіст назвав 3 слабкі місця армії РФ. Ресурси РФ уже досить швидко вичерпуються, а Захід продовжує допомагати Україні не просто так, а з політичних мотивів і для власної безпеки.

Віцепрем'єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що війна буде важкою, перемоги не буде до наступної весни. Ірина Верещук переконана, що заяви про швидке закінчення війни є брехнею.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олег Жданов
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