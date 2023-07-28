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Рішення можуть відстрочити на 100 років: Кисельов про тривожний прогноз завершення війни

Олексій Тесля
28 липня 2023, 15:40 оновлено 28 липня, 15:46
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За підсумками війни Україна повинна отримати серйозні гарантії безпеки, впевнений Євген Кисельов.
Кисельов
Євген Кисельов спрогнозував сценарій завершення війни / Колаж: Главред, Фото: 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, УНІАН

Війна в Україні може закінчитися в кілька етапів, заявив журналіст, телеведучий і політичний аналітик Євген Кисельов.

"Перший - це повернення України до кордонів, які існували до 24 лютого 2022 року, до початку повномасштабної російської агресії. Другий етап - це повернення України й, відповідно, Росії до кордонів 1991 року", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Експерт вважає, що за підсумками війни Україна повинна отримати серйозні гарантії безпеки від своїх західних союзників, при цьому подібні гарантії також повинні бути надані Росією.

"Це складне питання, тому що нинішнє керівництво Росії навряд чи на це піде, але воно не вічне. Рано чи пізно Путіна хтось змінить, і вже з цією людиною, думаю, вдасться домовитися, навіть якщо це буде не ліберал і не демократ. Вважаю, наступний керівник Росії буде налаштований значно більш прагматично", - припустив він.

Гість редакції Главреда не виключає, що новий керівник Росії може з'явитися через 10-15-20 років.

"Мені здається, тут не потрібно спокушатися - процес припинення війни буде нешвидким. І оформлення результатів війни в дипломатичних формулюваннях займе нескінченно довгий час", - підкреслив він.

При цьому телеведучий нагадав приклад відносин між Японією і РФ, які досі не підписали мирний договір через окуповані СРСР території за підсумками Другої світової війни.

"Цілком ймовірно, що подібні невирішені проблеми можуть зберігатися і у відносинах між Москвою і Києвом на 50 або 100 років", — додав Кисельов.

Дивіться відео - чат з Євгеном Кисельовим в Главреді:

Хто такий Євген Кисельов

Євген Олексійович Кісєльов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) — російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

Раніше Кисельов розкрив сценарій звільнення Криму. Війна прийде до Криму в повному обсязі, впевнений Євген Кисельов.

Нагадаємо, Кисельов спрогнозував, чи знайдуться у РФ люди, які наважуватися штурмувати Кремль танками. Теоретично, в країні-агресорі РФ є люди, які можуть зважитися штурмувати Кремль на танках, вважає Євген Кисельов.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше сказав, що ситуація всередині Росії загострюється. Посилюється конфлікт між Міністерством оборони окупантів та бойовиками ПВК Вагнера. Подоляк прогнозує серйозне протистояння в РФ вже в найближчі місяці.

Більше новин:

Євген Кисельов війна Росії та України
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