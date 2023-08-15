Війна буде важкою, перемоги не буде до наступної весни - Верещук

Ірина Верещук переконана, що заяви про швидке закінчення війни є брехнею.

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Війна в Україні не закінчиться цього року / Колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Війна в Україні триватиме довго і не завершиться до кінця року чи до наступної весни. Про це у своєму Telegram-каналі заявила віцепрем'єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона переконана, що українці та українська влада повинні бути готовими до тривалої та важкої війни, після якої буде перемога.

"Скільки ще триватиме війна? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" - все це неправда", - заявила Верещук. відео дня

Вона додала, що кожен має працювати на перемогу на своєму місці. Верещук каже, що українці повинні бути готовими до "марафону з дванадцяти раундів, а не з трьох".

"Беремося тільки за реалістичні речі, не витрачаємо ресурси та час на те, що "не злітає". Тримаємо фокус на головних речах, ігноруємо решту. Маємо звикнути жорстко тримати пріоритети та не розпорошуватись. Корупція – держзрада. Якщо не жорстко, то не спрацює. Політиканство та горлопанство – мораторій. Чвари – після війни", - пояснила Верещук.

Війна в Україні

Нагадаємо, що Кисельов про тривожний прогноз завершення війни. Експерт вважає, що за підсумками війни Україна повинна отримати серйозні гарантії безпеки від своїх західних союзників, при цьому подібні гарантії також повинні бути надані Росією.

Журналіст назвав 3 слабкі місця армії РФ. Ресурси РФ уже досить швидко вичерпуються, а Захід продовжує допомагати Україні не просто так, а з політичних мотивів і для власної безпеки.

ЗСУ розбили бригаду ворога та просунулись на Бахмутському напрямку. Андрій Білецький розкрив, що росіяни активно використовують артилерію. Окрім цього, територія на підступах ретельно замінована.

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