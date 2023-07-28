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"За рік-два Росія попросить пощади": журналіст назвав 3 слабкі місця армії РФ

Альона Вороніна
28 липня 2023, 17:42 оновлено 28 липня, 17:46
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Ресурси РФ уже досить швидко вичерпуються, а Захід продовжує допомагати Україні не просто так, а з політичних мотивів і для власної безпеки.
Сгоревшая российская техника, Евгений Киселев
Журналіст назвав 3 слабкі місця армії РФ/ колаж: Главред, фото: Facebook Генштаб ЗСУ, Главред

Захід, найімовірніше, переконаний, що ресурси країни-агресорки Росії не безкінечні й швидко вичерпуються, тому за рік-півтора-два РФ попросить пощади. Західні країни, у тому числі країни Великої сімки і НАТО, продовжуватимуть допомагати Україні. Але вони це роблять не тільки з високих ідеалістичних спонукань, а й з міркувань практичної політики і власної національної безпеки.

Таку думку висловив журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов під час чату на Главреді. Він зазначив: вже зараз помітно, що є сфери, у яких РФ і російська армія безнадійно відстають. Кисельов назвав три таких слабких місця російської окупаційної армії.

"По-перше, сучасні високоточні види зброї і боєприпасів. Усі ці розумні керовані далекобійні ракети і снаряди Росія не може собі дозволити. Так, у неї є відносно високоточні ракети, плануючі авіабомби, ті чи інші сучасні види озброєння, але від рівня, якості та кількості сучасної високоточної зброї і бойової техніки, які є у Заходу, Росія відстає назавжди", – зазначив політичний аналітик.

Друге слабке місце – великі втрати армії країни-агресорки Росії. За його словами, навіть якщо російські військові заводи працюватимуть на повній потужності, вони все одно не зможуть компенсувати усю ту зброю та військову техніку, які окупанти уже втратили на полі бою.

"Також вона (Росія – ред.) не зможе заповнювати витрати крилатих і балістичних ракет, які поки що РФ могла дозволити собі витрачати виключно через те, що у неї їх було на складах дуже багато. Але, як з'ясовується, запаси, які були в російських арсеналах, не бездонні, і вони починають вичерпуватися.

Третє слабке місце армії РФ – засоби сучасної аерокосмічної розвідки. На жаль для Росії і на щастя для України та її західних союзників, у Росії дуже невелике і досить слабке супутникове розвідувальне угруповання, зазначив Кисельов. РФ не має достатньої кількості розвідувальних літаків і літаків, які займаються раннім виявленням і управлінням військами (АВАКС). Таких повітряних суден у країни-агресорки всього кілька, і то вони дуже застарілі.

"Тому у ЗСУ є колосальна перевага, наприклад, у введенні прицільної контрбатарейної боротьби і в більшій дальності стрільби американських гаубиць, які зараз перебувають на озброєнні української армії (не кажучи вже про HIMARS, які стріляють значно далі, ніж російська артилерія і російські системи ракетного залпового вогню)", – розповів політичний аналітик.

Також військові ЗСУ швидко приїжджають на точку і отримують більш точні координати.

"Частина цієї інформації, як я розумію, надходить від союзників – США і Великої Британії, які забезпечують українських артилеристів і ракетників точними координатами цілей у режимі реального часу", – зазначив Кисельов.

За його словами, зараз багатьом військовим експертам складно говорити про співвідношення сил. Адже, наприклад, у Росії більше танків, але вони дуже старі та у сучасній війні перетворюються на легкі мішені.

Аналітик додав, що важко спрогнозувати, наскільки ще у Росії вистачить ресурсів, але її ресурси не є невичерпними.

Дивіться відео чату з журналістом Євгеном Кисельовим на Главреді:

Хто такий Євген Кисельов

Євген Олексійович Кісєльов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) — російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потужно висловився щодо наступу. Він наголосив, що кожен метр українські військові відвойовують потом і кров'ю. Сьогодні ми живемо в реаліях, коли державність загартовується в боях, підкреслив головком ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що РФ погрожує суднам біля портів України. Зокрема, Державна прикордонна служба України опублікувала відео, де російський військовий корабель погрожує цивільному судну, яке проходило неподалік від одного з українських морських портів. В ОП закликали міжнародну спільноту діяти.

Журналіст, телеведучий і політичний аналітик Євген Кисельов зазначив, що війна в Україні може закінчитися в кілька етапів. За підсумками війни Україна повинна отримати серйозні гарантії безпеки, впевнений Кисельов. За його словами, є такий ризик, що рішення можуть відстрочити на 100 років.

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