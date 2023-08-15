РФ підірве Курську АЕС, Кремль вже планує евакуацію людей - ЦНС

Росіянам дали час на підготовку до 10 жовтня 2023 року. За цей час влада повинна підготуватися до евакуації.

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РФ може підірвати Курську АЕС / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Вікіпедія

Російські окупанти планують підірвати Курську атомну електростанцію. В ході цієї провокації вони планують евакуювати людей. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

У РФ триває підготовка до евакуації із зони ймовірного радіоактивного забруднення. Місцева влада навіть почала створювати транспортний реєстр.

Всього евакуювати планують 21-57 тисяч осіб. Враховуючи те, що населення області становить понад 1 мільйон осіб, то Кремль евакуює всього близько 5%. Лише в обласному центрі проживає понад 435 тис.осіб.

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Не можна виключати, що під евакуацію в разі аварії на АЕС потраплять лише "обрані". Їх планують вивозити з Курська та околиць на північ області.

Серед населених пунктів, куди можуть відправити людей, є такі: Желєзногорськ, Велике Солдатське, Щигри, Горшкове. На підготовку до евакуації росіянам дали час до 20 жовтня 2023 року.

РФ може підірвати Курську АЕС / фото: ЦНС

РФ може підірвати Курську АЕС / фото: ЦНС

РФ може підірвати Курську АЕС / фото: ЦНС

Можна припустити, що Москва хоче у всьому звинуватити Україну. Однак у ЦНС одразу зазначили, що Сили оборони України не збираються атакувати атомні станції.

Ядерний шантаж з боку РФ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зауважив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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