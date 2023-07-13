"Хороші плоди": Зеленський провів дуже важливу нараду щодо саміту НАТО

Президент України прибув до Києва після саміту НАТО у Вільнюсі. Він повідомив, що провів нараду за результатами саміту НАТО.
Президент відзначив, що обговорили переведення домовленостей у кроки для нашої країни. На нараді були присутні команда дипломатів, представники уряду та Офісу президента.
"Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт повинен дати і хороші плоди", - зазначив президент.
Він додав, що на нараді також почали готувати зміст для роботи Ради Україна-НАТО, укладення договорів з партнерами про гарантії безпеки і грунт для наступного саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні.
"Вже не уявити НАТО без України, і будемо постійно надавати нашій співпраці сили", - резюмував Зеленський.
Саміт НАТО у Вільнюсі - що потрібно знати
У Литві 11-12 липня проходив саміт НАТО. Однією з головних тим обговорень стала Україна та її підтримка у війні з Росією.
Відомо, що Україні вирішили дозволити стати членом Альянсу без виконання плану дій щодо членства і запросити в НАТО при виконанні окремих умов.
Крім того, в ході саміту Німеччина, Португалія, Франція повідомили про виділення Україні військової допомоги.
Читайте також: