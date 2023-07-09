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Війна в Україні може заморозитись восени і з'явиться дефіцит зброї - Золотарьов

Ангеліна Підвисоцька
9 липня 2023, 16:29 оновлено 9 липня, 17:08
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Політолог вважає, що військова допомога Україні може скоротитися на тлі проблем, які спостерігаються всередині західних країн.
Андрій Золотарьов, ВСУ
Війна в Україні може заморозитися вже восени-взимку / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, УНІАН

В Україні дуже висока загроза заморозки війни. Статися це може вже цієї осені-взимку. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Якщо конфлікт буде заморожений, то це не стане його кінцем і через час війна знову продовжиться.

Експерт переживає, що на саміті у Вільнюсі Україні обіцятимуть продовження військової допомоги і допомогу у відновленні, "аби згорнути війну". Все через те, що на Заході вже вистачає своїх внутрішніх проблем.

"Просто подивіться, що відбувається в Європі. Франція і Німеччина – наочні приклади. У Німеччині населення хапається за голову, коли бачить рахунки за комунальні послуги (тарифи в рази підскочили), і, природно, це викликає невдоволення. А європейський політикум не може не рахуватися з позицією своїх виборців", - пояснив Золотарьов.

Попри те що США - ключовий партнер України, наступного року там відбудуться президентські вибори. Золотарьов каже, що демократи не зможуть просувати свою передвиборчу кампанію з посиланнями про продовження війни в Україні.

"Республіканці і так щосили атакують Байдена не тільки по пригодах Хантера Байдена – також активно гнеться лінія America first, тобто, перш за все, потрібно вирішувати проблеми США, а решта потім. Тому команда Байдена явно буде зацікавлена в тому, щоб якщо не згорнути, то скоротити обсяги військової допомоги Україні. Якщо демократи почнуть виборчу кампанію з багажем війни, вони дуже поставлять себе під удар. Справа не тільки в Байдені, але і в Демократичній партії як такій, яка слідом за поразкою на президентських виборах ризикує втратити позиції в Сенаті і Конгресі", - сказав експерт.

США продовжуватимуть обіцяти підтримку, але що стосується продовження військової допомоги, то вона може зупинитися.

"Історія знає приклади, коли в силу внутрішньополітичних проблем в США американці притримували військову допомогу. Так було в 1975 році напередодні падіння Південного В'єтнаму у війні з Північним В'єтнамом. Тоді США притримали військові поставки південному В'єтнаму на 400 мільйонів доларів (тих доларів, які були важчі за нинішні). Це мотивувалося тим, що війну треба припиняти. В результаті почалася криза і нестача боєприпасів, навіть не вистачало патронів для стрілецької зброї і гранат для піхоти. І все це обернулося військовою поразкою Південного В'єтнаму", - пояснив Золотарьов.

Він додав, що в той час до згортання підтримки війни був причетний на той момент ще молодий Джо Байден.

Водночас експерт акцентував на тому, що зараз Україна "критично залежна від поставок озброєння". У разі припинення поставок, накопичені запаси і ресурси України можуть закінчитися вже через півтора-два місяці.

"Залужний зараз чинить абсолютно правильно: він не палить резерви, але намагається позначити зусилля, не вкладаючись на 100%. Навіть російські військові оглядачі визнають, що велика частина підготовлених і добре оснащених українських бригад (за різними оцінками, їх 9-12) поки не були задіяні в спробах наступу на півдні", - сказав Золотарьов.

Дивіться відео про те, чому Україна під загрозою заморозки війни:

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина( 1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Замороження конфлікту в Україні

Війна Росії проти України може перетворитися на заморожений конфлікт через виснаження сил, можливостей і підтримки та уваги з боку західних країн, заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала. За його словами, сценарій буде виснажливим у довгостроковій перспективі.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Росія всіма силами намагається заморозити війну в Україні і використовує для цього різні пацифістські організації.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні не може тривати роками, адже військовий потенціал Москви послаблюється, а Києва - посилюється. При цьому він акцентував увагу на тому, що ресурс Росії скорочується. Ворог використав свої можливості і в умовах санкцій зіткнеться з проблемами у виробництві озброєнь.

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