Візовий бан для росіян в ЄС: у Москві сталася істерика

Євросоюз і РФ / pixabay

Міністерство закордонних справ Росії обіцяє незабаром оголосити про заходи у відповідь на ініціативи низки країн ЄС обмежити або припинити видачу віз росіянам.

Зокрема, в МЗС РФ заявляють, що нібито "не залишать без належної реакції" рішення Фінляндії щодо віз для росіян, пишуть російські ЗМІ.

У той же час Москва допускає, що Євросоюз може прийняти єдине рішення про припинення видачі віз громадянам РФ.

Заборона видачі віз росіянам

Відзначимо, що в Польщі підтримують подальше введення санкції проти держави-окупанта і працюють над тим, щоб розробити механізм, що дозволяє припинити видачу віз росіянам.

Заступник Міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик підкреслив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам перестали видавати візи. Зокрема, це - Німеччина, Франція та Нідерланди.

Вавжик підкреслив, що тому Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

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