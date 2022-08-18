Візовий бан для росіян в ЄС: у Москві сталася істерика

У Росії зробили заяву про заборону видачі віз росіянам.
Міністерство закордонних справ Росії обіцяє незабаром оголосити про заходи у відповідь на ініціативи низки країн ЄС обмежити або припинити видачу віз росіянам.
Зокрема, в МЗС РФ заявляють, що нібито "не залишать без належної реакції" рішення Фінляндії щодо віз для росіян, пишуть російські ЗМІ.
У той же час Москва допускає, що Євросоюз може прийняти єдине рішення про припинення видачі віз громадянам РФ.
Заборона видачі віз росіянам
Відзначимо, що в Польщі підтримують подальше введення санкції проти держави-окупанта і працюють над тим, щоб розробити механізм, що дозволяє припинити видачу віз росіянам.
Заступник Міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик підкреслив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам перестали видавати візи. Зокрема, це - Німеччина, Франція та Нідерланди.
Вавжик підкреслив, що тому Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.
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