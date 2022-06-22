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Атака на країну НАТО - напад на весь Альянс: США готові захистити Литву у разі вторгнення РФ

22 червня 2022, 11:19

Десятки країн світу чинять тиск на Росію, серед них країни Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу, сказав Нед Прайс.

США поважають свої зобов'язання в рамках НАТО, а Литва перебуває у Альянсі - Держдеп / Колаж Reuters, УНИАН

США дотримуються п'ятої статті НАТО, згідно з якою напад на одну з країн колективного блоку безпеки Заходу є атакою на весь Північноатлантичний альянс. Американська держава захистить Литву, якщо Росія піде на реалізацію сценарію військового вторгнення. Десятки світових країн, серед яких держави ЄС і Альянсу, чинять колосальний економічний тиск на Москву. Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс.

Під час свого брифінгу у Вашингтоні він сказав про те, що Штати поважають зобов'язання НАТО щодо захисту учасників Північноатлантичного альянсу у разі нападу інших країн. І Литва не є винятком.

читайте такожМосква може ризикнути відрізати країни Балтії від НАТО у разі війни за Сувалкський коридор – Politico"Литва - член НАТО, і ми підтримуємо зобов'язання перед Альянсом", - зазначив чиновник.

За його словами, мова йде про 5-у статтю Альянсу, яка являє собою "основу НАТО".

Також він додав, що Вашингтон цінує колосальні економічні заходи, які застосували щодо Росії ряд країн, серед яких і Литва. Кампанію з надання тиску на країну-агресора підтримують десятки країн світу, в тому числі і учасники ЄС та НАТО.

"Ми підтримуємо Альянс, ми підтримуємо наших союзників за ним і ми підтримуємо Литву", - підкреслив Нед Прайс.

Погрози Росії Литві через блокаду Калінінграда

Литва 18 червня на базі рішення Євросоюзу про санкції проти Росії припинила транзит низки російських товарів до Калінінградської області. Губернатор регіону Антон Аліханов заявив, що заборона торкнулася приблизно 50% всіх вантажів, які потрапили до регіону з інших областей. Фактично Литва влаштувала Калінінграду сухопутну блокаду.

Голова комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету Андрій Клімов заявив, що у Москви, мовляв, тепер з'явилася можливість вирішити проблему зупинки транзиту до Калінінградської області "будь-якими обраними шляхами".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія здатна напасти на Литву. За його словами, країни Балтії – зокрема, Литва та Естонія – можуть піддатися провокаціям з боку Москви.

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