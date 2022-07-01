УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Литву - за три дні": на росТБ обговорили новий бліцкриг

1 липня 2022, 08:12

Історик Костянтин Сівков помріяв про те, як російські військові захоплять сухопутний коридор, що з'єднує Білорусь з Калінінградською областю.

false
Костянтин Сівков заявив, що вторгнення в Литву можна провести "за три дні" / Фото УНІАН, скріншот

Російські пропагандисти обговорили в прямому ефірі проведення "спеціальної військової операції" щодо Литви. Історик Костянтин Сівков, який виступав в ролі "експерта", заявив, що новий бліцкриг можна провернути "за три дні".

Фрагмент відео з росТБ опублікував у своєму Telegram-каналі український нардеп Олексій Гончаренко.

Сівков вважає, що російські військові при хорошому темпі наступу захоплять сухопутний коридор, що з'єднує Білорусь з Калінінградською областю. Для цього їм доведеться здійснити прорив до Литви, що вони нібито зможуть зробити "за три дні".

"Розмови про конвой через територію Литви – це фактично початок операції з деблокади Сувалкського коридору – проведення наступальної операції. До речі, оперативна лінія невелика - всього 60 кілометрів. При хорошому темпі наступу - це три дні", - заявив Сівков.

Разом з тим російський "експерт" взяв до уваги, що напад на Литву означатиме "чисту війну з НАТО".

"За формальними ознаками вже зараз має місце Третя світова війна... дипломатичні заходи повинні бути, економічні - в м'якій формі. У військовому плані треба заявляти про створення таких видів зброї, які їх (країни Заходу, – ред.) лякають", – резюмував Сівков.

Коментуючи слова російського пропагандиста, депутат Гончаренко зазначив, що своїми "планами" з проведення "спецоперації" щодо держави-члена НАТО пропагандисти лише смішать.

"Рашисти зібралися Литву за три дні перемагати. Десь сміються кияни", - підкреслив він.

Як відомо, Кремль вже планував триденну операцію із захоплення Києва. Але після двох місяців бойових дій на Київщині ворог був змушений відступити від столиці України.

Блокада Литвою Калінінградській області

З 18 червня Литва, керуючись санкціями Європейського Союзу щодо РФ, ухвалила рішення припинити транзит низки російських товарів в Калінінградську область. Керівник регіону Антон Аліханов розповів, що заборона торкнулася близько половини всіх вантажів, які потрапляли в регіон з інших російських областей.

Голова Комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету РФ Андрій Клімов у відповідь вибухнув погрозами на адресу Литви. За його словами, тепер у Москви з'явилася можливість розв‘язати проблему транзиту в Калінінградську область "будь-якими обраними способами".

Керівник комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров також зробив заяву, що між Росією та Литвою може статися військове зіткнення.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес вважає, що Росія може напасти на Європу. Під значною загрозою вторгнення перебуває Литва.

Військовий експерт Олег Жданов також вважає, що РФ здатна напасти на Литву. За словами полковника ЗСУ, країни Балтії, особливо Литва та Естонія, можуть піддатися провокаціям з боку Російської держави.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні Литва бліцкриг
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:12

"Литву - за три дні": на росТБ обговорили новий бліцкриг

08:04

Навіть зреагувати не встигли: снайпер ССО самотужки знищив цілу групу окупантівВідео

08:00

День архітектора 2022 в Україні - привітання, стильні листівки і картинки

07:14

Текст з армії для тих, хто в тилуПогляд

07:05

Ракетний удар по житловому будинку та базі відпочинку на Одещині: 17 людей загинули, 31 постраждалийВідео

Реклама
07:00

День слідчого 2022 - потужні привітання та листівки до свята

06:28

Гороскоп на липень 2022 для Водоліїв: які сюрпризи приготували зірки в любові, на роботі й фінансахВідео

06:01

Лукашенко шукає спосіб зрадити Путіна – інтерв'ю з Олегом ЖдановимВідео

05:30

Війська РФ просунулися до Харкова і б'ють артилерією по південних околицях міста – ЖдановВідео

05:04

Чому кріп жовтіє прямо на грядці та як з цим боротися

04:17

Прибирає іржу, видаляє накип і відмиє посуд: на що здатна лимонна кислота в парі з содою

03:45

Як правильно прати кросівки вручну: 5 кроків для ефективного догляду за взуттям

03:10

Україну накриє нестерпною спекою: синоптики розповіли, коли чекати похолоданняВідео

02:37

Гороскоп на тиждень 4-10 липня: Ракам - удача, Левам - плітки, Водоліям - щастя в любовіВідео

02:05

Лукашенко може відмовитися від війни: як це вдарить по Росії - ЗолотарьовВідео

01:31

РФ викликає екзистенціальний жах: експерт оцінив, чи є у Росії шанс повернутися на світовий ринокВідео

00:51

Прикмети на 1 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на липень-2022 для всіх: двом несусвітнім лузерам буде вкрай важко, а Діва – в ажуріВідео

30 червня, четвер
23:55

Гороскоп на липень 2022 року для Риб: виграш, божевільне кохання та новий дохід

23:55

Батько загиблого на "Москві" строковика обізвав Путіна, але готовий воювати проти УкраїниВідео

Реклама
23:35

Двір української телеведучої знищила ракета: вона показала відеоВідео

23:25

Головне слово сьогодні – Зміїний: Зеленський щодо звільнення острова від росіян

23:25

Кемерон Діаз повертається в кіно через 8 років: що відомо

22:53

Гола і на коні: Бейонсе презентувала запаморочливу обкладинку нового альбому

22:49

Забули зустріти: Путін зганьбився в Туркменістані на Каспійському самітіВідео

22:38

Віталій Портников. Саміт НАТО: підсумки для УкраїниВідеоблоги

22:33

Окупанти залишили Зміїний: перші фото острова після відступу росіян

22:20

Україна отримала від Британії 425 млн євро: гроші підуть на зарплати вчителямВідео

22:15

У Москві розклеїли афіші з концертом Макса Барських

22:12

Данілов опублікував фото з острова Зміїний і натякнув на звільнення КримуВідео

22:07

Атакують справжні тропіки: Україну в серпні чекає аномальна погодаВідео

21:38

"Чому ж ви весь час брешете": Лобода висловилася щодо елітної нерухомості в Москві

21:30

"Послання Путіну": у Зеленського відповіли на заяву президента ІндонезіїВідео

21:14

Чотири банки РФ, які працюють на війну проти України, не відключені від SWIFT - StateWatchВідео

21:03

У Зеленського існує план потужної відсічі росіянам - Джонсон

20:39

"Крок доброї волі": біля острова Зміїний ЗСУ збили російський вертоліт і відправили купатися в мореВідео

20:33

Найгірша зима: мешканці Маріуполя взимку залишаться без опалення - меріяВідео

20:10

Прикмети на 2 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:55

У РФ їх не вважають за солдатів: бутяти масово відмовляються стояти на передовій

19:45

"Розминка перед другою хвилею": астролог передбачила, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

Реклама
19:44

"Жене біса": Галкін висміяв "путініста" Михалкова

19:38

У Лисичанську окупанти взялися за штурм НПЗ, відбито атаку Слов'янська - ГенштабВідео

19:30

ЗСУ не планують відступати з Лисичанська, на Харківщині немає ознак другого фронту – Генштаб

19:14

У Росії поскаржилися на "залізну завісу" у відносинах із ЄвросоюзомВідео

19:12

Українські десантники проявили "жест доброї волі": знищена колона техніки окупантівВідео

18:54

Виїзд з України заборонять ще одній категорії українцівВідео

18:43

Свята в липні 2022 в Україні: як будемо відпочивати

18:34

Якщо росіяни отримують по морді, то відразу проявляють добру волюПогляд

18:22

На Україну очікує світова військова допомога: понад 600 танків, 500 артсистем та інша технікаВідео

18:00

Гороскоп на завтра, 1 липня 2022: Тільцям - чужі секрети, Ракам - гроші, Левам - цікава пропозиціяВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти