"Литву - за три дні": на росТБ обговорили новий бліцкриг

Костянтин Сівков заявив, що вторгнення в Литву можна провести "за три дні" / Фото УНІАН, скріншот

Російські пропагандисти обговорили в прямому ефірі проведення "спеціальної військової операції" щодо Литви. Історик Костянтин Сівков, який виступав в ролі "експерта", заявив, що новий бліцкриг можна провернути "за три дні".

Фрагмент відео з росТБ опублікував у своєму Telegram-каналі український нардеп Олексій Гончаренко.

Сівков вважає, що російські військові при хорошому темпі наступу захоплять сухопутний коридор, що з'єднує Білорусь з Калінінградською областю. Для цього їм доведеться здійснити прорив до Литви, що вони нібито зможуть зробити "за три дні".

"Розмови про конвой через територію Литви – це фактично початок операції з деблокади Сувалкського коридору – проведення наступальної операції. До речі, оперативна лінія невелика - всього 60 кілометрів. При хорошому темпі наступу - це три дні", - заявив Сівков.

Разом з тим російський "експерт" взяв до уваги, що напад на Литву означатиме "чисту війну з НАТО".

"За формальними ознаками вже зараз має місце Третя світова війна... дипломатичні заходи повинні бути, економічні - в м'якій формі. У військовому плані треба заявляти про створення таких видів зброї, які їх (країни Заходу, – ред.) лякають", – резюмував Сівков.

Коментуючи слова російського пропагандиста, депутат Гончаренко зазначив, що своїми "планами" з проведення "спецоперації" щодо держави-члена НАТО пропагандисти лише смішать.

"Рашисти зібралися Литву за три дні перемагати. Десь сміються кияни", - підкреслив він.

Як відомо, Кремль вже планував триденну операцію із захоплення Києва. Але після двох місяців бойових дій на Київщині ворог був змушений відступити від столиці України.

Блокада Литвою Калінінградській області

З 18 червня Литва, керуючись санкціями Європейського Союзу щодо РФ, ухвалила рішення припинити транзит низки російських товарів в Калінінградську область. Керівник регіону Антон Аліханов розповів, що заборона торкнулася близько половини всіх вантажів, які потрапляли в регіон з інших російських областей.

Голова Комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету РФ Андрій Клімов у відповідь вибухнув погрозами на адресу Литви. За його словами, тепер у Москви з'явилася можливість розв‘язати проблему транзиту в Калінінградську область "будь-якими обраними способами".

Керівник комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров також зробив заяву, що між Росією та Литвою може статися військове зіткнення.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес вважає, що Росія може напасти на Європу. Під значною загрозою вторгнення перебуває Литва.

Військовий експерт Олег Жданов також вважає, що РФ здатна напасти на Литву. За словами полковника ЗСУ, країни Балтії, особливо Литва та Естонія, можуть піддатися провокаціям з боку Російської держави.

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