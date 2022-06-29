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У Росії вибухнули погрозою напасти на Литву через транзитну блокаду Калінінграда

29 червня 2022, 18:16

У Москві побоюються риторики, пов'язаної з нібито спробою "відторгнути Калінінград".

Литва війська РФ
У Раді Федерації "не виключають" і військового конфлікту з НАТО / Колаж Reuters, УНІАН

Керівник комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров зробив заяву, що між Росією та Литвою може розгорнутися військове зіткнення. Мовляв, така ситуація може бути обумовлена статтею 4 російської Конституції про недоторканність своєї території. За його словами, певна риторика, мовляв, про "відторгнення Калінінграда", ризикує призвести до війни Російської держави та НАТО.

Як повідомляє ТАСС, російський сенатор припустив ситуацію, за якої може статися військове зіткнення Росії з Литвою через блокаду Калінінграда.

читайте такожСтара Європа здрейфила: чи є у НАТО чим воювати за Литву та Естонію"Норма про те, що Російська Федерація забезпечує цілісність і недоторканність своєї території, прописана в статті 4 Конституції РФ. Росія не тільки на словах показує, що ніколи не віддасть ані п'яді своїй землі", - каже політик.

Також він додав, що, мовляв, риторика про "відторгнення Калінінграда" може, мовляв, спровокувати війну РФ і НАТО.

"Деякі, з дозволу сказати, "політики", які "вентилюють" питання можливості відторгнути Калінінград, повинні розуміти, що це може закінчитися військовим зіткненням з Росією. Не думаю, що НАТО цього не розуміє", - підкреслив Володимир Джабаров.

Погрози Литві з боку Росії через блокаду Калінінграда

Литва 18 червня у зв'язку з санкціями Європейського Союзу щодо Росії ухвалила рішення щодо припинення транзиту низки російських товарів до Калінінградської області. Губернатор Антон Аліханов сказав, що заборона Вільнюса торкнулася близько 50% всіх вантажів, що потрапили до області з інших російських регіонів. Фактично Калінінград опинився у сухопутній блокаді.

Керівник комісії Радфеду РФ із захисту державного суверенітету Андрій Клімов сказав, що у Москви нібито з'явилася можливість вирішити проблеми зупинки транзиту вантажів до Калінінградської області "будь-якими обраними шляхами".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що РФ здатна напасти на Литву. За словами полковника ЗСУ, країни Балтії, особливо Литва та Естонія, можуть піддатися провокаціям з боку російської держави.

Інші новини:

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