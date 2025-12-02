В Україні відчутно змінився курс валют: скільки тепер коштують долар та євро

НБУ оприлюднив новий курс валют на 3 грудня.

Курс валют на 3 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Долар втрачає свої позиції відносно гривні. Національний банк України встановив нові курси валют на середу, 3 грудня. Американська валюта подешевшала на 1 копійку. Про це йдеться на сайті регулятора.

Курс долара на 3 грудня

Офіційний курс долара на 3 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,33 гривні за 1 долар. Це свідчить про те, що американська валюта послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро на середу

Гривня також "зміцнилася" щодо євро. Офіційний курс євро становить 49,1839 гривні за 1 євро. Європейська валюта подешевшала на 13 копійок.

Курс валют на 3 грудня / фото: bank.gov.ua

Курс злотого на 3 грудня

НБУ також оновив офіційний курс польського злотого. У середу, 3 грудня злотий коштуватиме 11,60 грн/злотий.

Скільки коштуватиме євро та долар впродовж грудня - прогноз банкіра

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський говорив, що обсяг резервів дозволить НБУ забезпечувати стабільний курс гривні в грудні 2025 року та навіть у першій половині 2026 року.

За його прогнозом, у грудні гривня коливатиметься в коридорі 42,0 - 43,0 гривні за долар.

Як писав Главред, Національний банк України встановив нові курси валют на вівторок, 2 грудня. Долар, євро та польський злотий подорожчали.

Нагадаємо, курс долара в Україні у 2026-2027 роках залишатиметься керованим, прогнозує керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва. За базовим сценарієм, долар може зрости до 48 грн.

Крім цього, віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов повідомив, що до кінця 2025 року валютний ринок України залишатиметься залежним від зовнішніх факторів. За його прогнозом, долар залишиться в межах 42-43,5 грн, а євро - 49-51,5 грн.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

