В Україну прийшла календарна зима: якою буде погода найближчим часом

Погода в Україні найближчим часом буде хмарною та вологою. Вже прийшла календарна зима, але синоптично триває ще осінь. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Погода 3 грудня
У середу, 3 грудня, буде хмарно. Дощі очікуються у північних, центральних та південних областях.
"На заході та сході також буде хмарно, але без опадів", - зазначає Діденко.
Температура повітря підвищиться до 4-8 градусів тепла. На півдні буде тепліше - 8-12 градусів тепла.
Погода у Києві
У Києві 3 грудня місцями очікується дощ. Температура повітря підвищиться до 5-7 градусів тепла.
"Словом - парасолі, каптури, міцне взуття, яскраві кольори на себе, квіти додому, калачики цвітуть цілий рік, хлорофітум для котів зеленіє, світловідбивні стрічки особливо на дітей, робити гарні фото у японському стриманому стилі" - пише Діденко.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
