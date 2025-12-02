В Україну прийшла календарна зима: якою буде погода найближчим часом

Синоптикиня назвала регіони, у яких очікуються дощі.

Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / Фото: ua.depositphotos.com

Погода в Україні найближчим часом буде хмарною та вологою. Вже прийшла календарна зима, але синоптично триває ще осінь. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 3 грудня

У середу, 3 грудня, буде хмарно. Дощі очікуються у північних, центральних та південних областях.

"На заході та сході також буде хмарно, але без опадів", - зазначає Діденко.

Температура повітря підвищиться до 4-8 градусів тепла. На півдні буде тепліше - 8-12 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / фото: meteoprog

Погода у Києві

У Києві 3 грудня місцями очікується дощ. Температура повітря підвищиться до 5-7 градусів тепла.

"Словом - парасолі, каптури, міцне взуття, яскраві кольори на себе, квіти додому, калачики цвітуть цілий рік, хлорофітум для котів зеленіє, світловідбивні стрічки особливо на дітей, робити гарні фото у японському стриманому стилі" - пише Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, Наталка Діденко раніше говорила, що в Україні у неділю, 30 листопада, температура повітря підвищиться до 4-9 градусів тепла.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що упродовж вихідних погода буде стійкою та спокійною в більшості областей з температурою повітря вищою за норму та слабким вітром.

Він також повідомляв, що на наступному тижні під впливом великого та малорухомого антициклону погода в нашій країні очікується стійкою і з невеликою кількістю опадів.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

