20 пунктів для миру - про що домовилась Україна з США та як закінчиться війна

Зеленський розкрив деталі переговорів в США щодо плану закінчення війни та виокремив три питання, які стали найчутливішими для української сторони.

Про що домовилась Україна з США та яким буде кінець війни / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Про що домовились делегації України та США

Яким має бути завершення війни відео дня

Перед яким складним вибором постає Україна та які питання мирного плану найважчі

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі переговорів між українською та американською делегацією щодо плану закінчення війни. Про це він заяви в рамках пресконференції за підсумками переговорів з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, яку транслював Офіс президента України.

Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського щодо плану закінчення війни і переговори з США.

Про що домовились делегації України та США

Зеленський заявив, що сьогодні в Ірландії зібралася українська делегація, яка напередодні проводила перемовини у США з командою американського президента.

"Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді, деякі речі ще треба опрацювати, з того, що я бачив", - вказав Зеленський.

Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Яким має бути завершення війни

Український президент наголосив, що Сполучені Штати роблять вагомі кроки для завершення війни, і завдання України та всієї Європи — домогтися справжнього закінчення бойових дій, а не тимчасової паузи.

"Потрібен достойний мир, щоб це дійсно відбулося. На стороні миру мають бути справді всі", - сказав глава держави.

Він також повідомив, що американська делегація найближчим часом проведе зустріч у Росії, після якої Київ очікує отримати відповідні сигнали. За словами Зеленського, саме від цих сигналів залежатимуть подальші кроки.

Президент підкреслив, що ситуація змінюється дуже швидко — ледь не щогодини. Якщо отримані від партнерів сигнали будуть чесними та конструктивними, нова зустріч може бути організована у найкоротші строки.

"Зустрінемося з американською делегацією, на якому рівні - ми подивимося залежності знову таки від сигналів. Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий. Якщо все це ще діалог, бо, знаєте, діалогу дуже багато, а потрібні результати. Кожен день гинуть наші люди. При всій повазі до всіх націй, хто на жаль, гинуть суто українці. І діалоги можна продовжувати, але це потрібен результат. Можна просто балакати, а можна все-таки досягти максимуму, щоб наблизити закінчення війни. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч з президентом Трампом. Все залежить від сьогоднішніх розмов", - наголосив він.

/ Фото: скріншот

Перед яким складним вибором постає Україна

На запитання про те, чи стоїть перед ним вибір між невигідною угодою зараз або ще гіршими умовами після подальшого російського наступу, зокрема в районі Покровська, Володимир Зеленський відповів, що легких варіантів у цій ситуації не існує. За його словами, українська сторона чітко усвідомлює, що відбувається і з ким має справу, тож проблема полягає не в складності прийняття рішень, а в самій природі обставин.

Покровськ / Інфографіка: Главред

"Те, хто спроможний їх приймати, буде їх приймати. Я спроможний приймати рішення. Важливо, щоб все це було справедливо і відкрито. Щоб не було ніякої гри за спиною України. Щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє. Якщо ми говоримо про гарантію безпеки, які є, і мають відповідний сигнал в цьому framework документ, то ми повинні чітко розуміти, що це буде, як це буде. Хоча б, розумієте, основні речі. Бо, розумієте, це ж не експеримент на комусь. Це люди наші, живі люди", - сказав гарант Конституції України.

Український президент підкреслив, що саме Росія розв’язала війну, і це беззаперечний факт. За його словами весь світ бачив агресію Росії та спробу знищити Україну. Він нагадав, що українці зуміли зупинити росіян завдяки стійкості військових і цивільних, а також підтримці Європи та США.

Яка ціль Росії у війні – які гарантії безпеки має отримати Україна

Зеленський зауважив, що кровопролиття триває вже надто довго, і Сполучені Штати справедливо говорять про необхідність його припинення, з чим Україна повністю погоджується.

"Але ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім, через рік, Росія знову не прийшла з третім вторгненням за це десятиріччя. Це може бути. Бо це була їх основна ціль. Вони не досягли цілі окупувати нашу державу. Я не впевнений, що їх цілі змінились. Вони можуть відтермінуватися. А нам потрібен для цього захист", - сказав він.

Він поставив ключові питання: коли українські воїни зможуть повернутися додому, знову жити мирним життям, і що буде після їхнього повернення, адже Росія продовжує нарощувати військовий потенціал та готуватися до можливого нового наступу.

/ Фото: скріншот

"Загроза того, що РФ через рік знову вторгнеться в Україну реальна. Ми маємо завершити війну так, щоб не було нового вторгнення", - вказав він.

Президент підкреслив, що українці сильні, але навіть така нація має межу витривалості, тому країні потрібна чітка визначеність щодо майбутньої безпеки. Він висловив вдячність США за готовність виступити гарантами цієї безпеки, але наголосив, що Україні потрібні реальні, надійні гарантії.

"Ми вдячні Європі, що Україну бачать в Європейському Союзі, а для нас це частина гарантій безпеки. То питання коли? В цьому сторіччі ми в Євросоюзі чи ми в наступному сторіччі? Тобто визначеність для українських людей – ось що потрібно", - зазначив глава держави.

Які питання мирного плану найважчі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що напередодні мав розмову зі Стівом Віткоффом та його командою, і підкреслив, що зараз Україна очікує результатів американсько-російських переговорів.

За його словами, саме підсумки цих консультацій визначатимуть подальшу реакцію Києва. Якщо буде зрозуміло, що можливий реальний і предметний діалог, а не лише формальні заяви, Україна готова до зустрічі та охоче прийняла б Віткоффа. Водночас Зеленський зауважив, що не впевнений, чи готові вони приїхати найближчим часом, тому поки очікує на результати, які мають з’явитися до вечора.

"І з того, що стосується пунктів, я не певен, що я готовий поділитися усіма пунктами цього плану, але я думаю, що ви бачили багато речей у медіа. Але те, що я можу сказати, це те, що найбільш чутливі речі, найскладніші запитання, виклики – це території. Це про території, це про заморожені активи, тому що я не можу просто сам говорити від імені європейських лідерів. Це щодо грошей, які заморожені, але вони заморожені в Європі, це щодо рішень, спільних рішень європейців. Я можу мати лише партнерство і ділитися своїм поглядом, і вони можуть підтримати мене, але я не можу від імені лідерів вирішувати щодо коштів, які знаходяться в ЄС. Третє, те, що я зазначав про гарантії безпеки, ми розраховуємо на сильні безпекові гарантії від США, Європи, і деяких інших лідерів. І ви знаєте, що тема коаліції охочих, ми працюємо над цим. Отже, я думаю, що ці три теми є найбільш чутливими і найважливішими. І я думаю, що наші команди продовжують працювати над цим", - резюмує президент України.

Чим небезпечний підхід Трампа до плану закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, політолог Віталій Кулик пояснив, що для Трампа американський "мирний план" є радше можливістю "продати" певний результат як мир, а не досягти тривалого врегулювання. Для Росії головне — сам процес та відчуття, що вона й надалі бере участь у формуванні світового порядку, тобто йдеться зовсім не про припинення війни.

За його словами, і для України це також передусім спосіб утримати сталість американської підтримки у протистоянні з Росією, а не реальний шлях до миру.

"Тому від цього процесу не буде миру – буде продовження війни, просто іншими способами і в іншій динаміці", - вказав він в інтерв'ю Главреду.

