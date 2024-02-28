Америка може схилити Україну до переговорів: сержант ЗСУ про можливі рішення

Сполучені Штати Америки можуть схиляти Україну до переговорів, однак, не все так просто.

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Америка може схилити Україну до переговорів: / колаж: Главред, фото: Вікімедіа, Public Domain Pictures

Зараз у Америці й не тільки починається активний виборчий процес, чи можуть в цей час західні партнери якимось чином спонукати Україну до переговорів з РФ, бачачи позицію, в якій зараз знаходиться Україна, в інтерв'ю Главреду розповів молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

За його словами, такий ризик є завжди, але при цьому, в Америці бояться позиції України і наслідків для своєї країни після відмови в допомозі не менше, ніж Україна боїться бути позбавленою військової підтримки.

Молодший сержант упевнений, що визнання того, що Америка зрадила Україну і підписані документи про свою позицію можуть стати серйозним ударом для американських політиків, оскільки звичайний народ цієї країни підтримує Україну.

"Якщо умовно Україна виходить і каже, мовляв, Америка нас зрадила, американські політики зрадили підписані документи, свої позиції, то буде дуже серйозним ударом для американських політиків. Банально через те, що Україна користується підтримкою народу", - пояснює Юрій Гудименко.

Також він навів як приклад факт історії, коли американці виходили з Афганістану з надією на підтримку Америки, захист і притулок, а за підсумком довелося намагатися вчепитися за шасі літака, який вже злітав.

"Ці жахливі кадри дуже серйозно вдарили по США, тому що Америка звикла пишатися тим, що виконує свої зобов'язання. А тут весь світ побачив, що ні, і, думаю, що жоден американський політик більше не хоче отримувати такий негатив на себе. Тому якісь там підштовхування до переговорів можливі, звичайно, але вони також будуть боятися нашої реакції" - резюмував сержант у відставці.

Хто такий Юрій Гудименко Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) - український політичний діяч, лідер руху "Демократична сокира", у минулому-блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія. З початку повномастабного вторгнення в Україну-молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське об'єднання "мрія".

Дивіться інтерв'ю з Юрієм Гудименком:

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