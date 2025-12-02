США більше не виділятимуть гроші Україні: Трамп зробив різку заяву про війну

Глава Білого дому заявив, що ситуація з війною в Україні - нелегка, відбувається хаос.

Трамп зробив заяву про війну в Україні

США більше не виділяють гроші Україні на війну

Трамп назвав припинення війни в Україні "безладом"

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни в Україні "нелегке", проте Америка намагається покласти їй край. Про це глава Білого дому сказав на початку засідання свого кабінету міністрів, цитує The Guardian.

Трамп коротко згадав війну в Україні, говорячи про те, що США знову стали "сильними та шанованими на світовій арені".

"У нас є проблема з війною, яку наш народ зараз намагається врегулювати - між Росією та Україною", - сказав лідер США.

При цьому він додав, що США більше не виділяють гроші Україні, вони тільки продають зброю НАТО.

"Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це залагодити. Складна ситуація, скажу вам, який хаос", - заявив Трамп.

Американський лідер вкотре заявив, що якби він був президентом, війни в Україні ніколи б не сталося.

"Минулого місяця 27 000 молодих людей померли, переважно молоді люди, переважно солдати, незважаючи на те, що деякі ракети були збиті над Києвом та іншими місцями. Але подумайте про це, переважно молоді люди, 27 000 людей померли між Росією та Україною минулого місяця. Який сором", — заявив глава Білого дому під час засідання.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зустріч між Путіним і спецпосланцем США Стівом Віткоффом, присвячена обговоренню можливих параметрів мирної угоди для завершення війни проти України, запланована на 2 грудня. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Перед зустріччю з Віткоффом Путін зробив чимало цинічних заяв про Україну та Європу, яка намагається сприяти досягненню миру.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україні, ймовірно, доведеться піти на непрості компроміси заради завершення російської агресії, однак остаточне слово в цьому питанні мають сказати громадяни України.

