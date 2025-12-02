Є загроза третього вторгнення: Зеленський раптово попередив про небезпеку

Російські окупанти можуть піти в новий наступ, якщо мир буде укладено на умовах РФ.

РФ може піти в третій наступ на Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Що відомо:

РФ може розпочати третій наступ на Україну

Україна хоче завершити війну

Війна в Україні має завершитись на умовах Києва

Російські окупанти можуть розпочати третє вторгнення через рік після підписання мирного договору. Така загроза дійсно є. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-кононференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.

Україна хоче завершення війни, як і всі західні партнери. Щоб не допустити нового вторгнення, необхідно завершувати мир на умовах України, а не Росії.

"Передусім хочу сказати, що простих рішень не буде. Ми розуміємо, що відбувається і розуміємо, з ким маємо справу ... Ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім, через рік, Росія знову не прийшла з третім вторгненням за це 10 річчя. Це може бути, бо це була їх основна ціль. Вони не досягли своєї мети окупувати нашу державу, але їхні цілі можуть залишатися актуальними. Нам потрібен надійний захист", - сказав президент.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

Зеленський попередив про можливе третє вторгнення РФ в Україну / фото: скріншот

Зеленський наголошує на необхідності отримати гарантії безпеки не лише на папері. Потрібно розуміти, як вони будуть реалізовані та що саме гарантуватимуть союзники.

"Це ж не експеримент на людях, це живі люди, наші громадяни, які заплатили надто високу ціну за свободу", - сказав Зеленський.

Чи піде Росія на закінчення війни - думка експерта

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін вважає, що Путін уникатиме прямої відмови ініціативам США, одночасно супроводжуючи їх численними умовами та застереженнями.

На думку Невзліна, Москва й надалі маніпулюватиме переговорним процесом, ухиляючись від рішень і вигадуючи підстави для зриву будь-яких домовленостей. Путін, за його оцінкою, демонструє готовність продовжувати війну та не розглядає можливість припинення бойових дій навіть у сценаріях, вигідних для Росії. Він сподівається, що США усвідомлять цю позицію й будуть чинити тиск на тих, хто безпосередньо відповідальний за ескалацію конфлікту.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прагнення Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні, на думку єврокомісара з питань юстиції та демократії Майкла Макграта, не повинні дати можливість російському лідеру Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними силами.

Крім того, у Флориді відбувся черговий раунд переговорів між представниками України та США. Після зустрічі держсекретар Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров зробили короткі коментарі, наголосивши на результативності перемовин та важливості подальшої стратегічної взаємодії.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір доставити до Москви узгоджений з Україною "мирний план".

