Не долар і не євро: несподіваний фаворит серед валютних депозитів українців

В іноземній валюті українці тримають суму, еквівалентну 524,6 млрд грн.

У якій валюті українці зберігають гроші в банках / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Обсяг депозитів українських громадян та підприємців зріс до 1,534 трлн грн станом на 1 листопада 2025 року. Порівняно з жовтнем сума збільшилася на 19,4 млрд грн, повідомили у Фонді гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Лідером залишається національна валюта: у гривні українці тримають понад 1,01 трлн грн. В іноземній валюті сума вкладів становить еквівалент 524,6 млрд грн.

У якій валюті українці тримають вклади / Фото: ФГВФО

Частка ФОПів у структурі вкладників складає 3,1%, але їхні депозити формують 11,5% загальної суми - це 176,6 млрд грн.

Більшість вкладників (56,89%) мають депозити від 10 до 200 тис. грн. Водночас 41,16% тримають символічні суми - до 10 грн. Великі вклади понад 600 тис. грн належать лише 0,6% клієнтів, а від 200 до 400 тис. грн - 0,97%.

Структура депозитів свідчить про перевагу безстрокових рахунків: вони становлять 70,24% від загальної суми. Найменше українці довіряють довгостроковим вкладам понад рік - лише 0,74%.

Поради фахівців

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин радить поки що не вкладати гроші у гривневі депозити чи облігації та не переводити всі кошти у долари.

Водночас економіст Андрій Забловський, який очолює Секретаріат Ради підприємців при Кабміні, радить залишати не менше 30% заощаджень у гривні для покриття тримісячних витрат сім’ї, а решту коштів можна перевести у валюту.

Яким буде курс валют у грудні - прогноз експерта

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський говорив, що обсяг резервів дозволить НБУ забезпечувати стабільний курс гривні в грудні 2025 року та навіть у першій половині 2026 року.

Він очікує, що у грудні гривня коливатиметься в коридорі 42,0 - 43,0 гривні за долар.

Як писав Главред, Національний банк України встановив нові курси валют на вівторок, 2 грудня. Долар, євро та польський злотий подорожчали.

Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank, говорила, що Національний банк України активно втручається в ринок, продаючи валюту на міжбанку. Це дозволяє згладити потенційні стрибки курсу та забезпечити рівновагу в торгівлі.

Водночас, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

