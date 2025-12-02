Переможниця "Холостяка" похвалилася обручкою - деталі

Інна Бєлень починає новий етап у своєму житті.

Інна Бєлєнь з'явилася з обручкою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Бєлєнь

Переможниця "Холостяка 13" Інна Бєлєнь заінтригувала шанувальників можливою зміною статусу в особистому житті. На новій фотосесії зі своїм обранцем в Instagram вона засвітила каблучку на безіменному пальці.

Раніше Інна офіційно підтвердила, що перебуває у стосунках із чоловіком на ім'я Іван. Пара почала сміливіше з'являтися в соцмережах разом, і цього разу дівчина вирішила опублікувати романтичні знімки з партнером на тлі міста. Бєлєнь з обранцем позували в стильних зимових луках, ніжно обіймали одне одного і навіть зафіксували момент поцілунку.

"Скучила", - лаконічно підписала знімки дівчина.

Інна Білень - хлопець / фото: instagram.com, Інна Білень

Але найцікавішою для фанатів стала світлина, на якій Інна з Іваном фотографувалися разом з їхнім улюбленцем - чихуахуа Міккі. Саме на цьому знімку шанувальники розгледіли каблучку на безіменному пальці переможниці "Холостяка".

"Я одна помітила обручку на цікавому пальці?", - написала в коментарях підписниця.

Інна Бєлєнь - пропозиція / фото: instagram.com, Інна Бєлєнь

У відповідь Бєлєнь надіслала їй кілька смайликів у вигляді мавпочки, яка заплющує очі, ніби кажучи: "Ви нічого не бачили".

Раніше переможниця "Холостяка" з Олександром Тереном, стосунки з яким завершилися на скандальній ноті, вже демонструвала передплатникам каблучку, яку, як припустили шанувальники, було подаровано на честь заручин.

"Коли бажання збуваються від рідних рук. Люблю", - написала тоді переможниця "Холостяка".

Інна Білень - каблучка / фото: instagram.com, Інна Білень

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

