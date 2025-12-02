Що чекає Україну: Кулеба зробив невтішний прогноз, якщо мирної угоди не буде

Ексміністр аналізує поточну ситуацію та розповів можливі сценарії розвитку.

Кулеба поділився оцінкою ситуації та перспектив розвитку подій / Колаж: Главред, фото: Білий дім, УНІАН

Україна очікує тактичну поразку, але стратегічну перемогу

Ексміністр Кулеба виступив на Форумі відновлення України

Лінія фронту може поступово просуватися в український бік

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба на Форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека" висловив думку, що Україну чекає тактична поразка, але стратегічна перемога, повідомляють Новини.LIVE.

"Тактична, тому що в моменті буде неприємно. Дуже важко змиритися з реальністю. На нас чекає дуже-дуже важкий час, коли нам нарешті доведеться визнати дуже-дуже важку правду", — зазначив Кулеба.

Тактична поразка

Водночас він підкреслив, що тактична поразка не означає кінець: "Це визнання того, що сьогодні Україна ще не має достатньо сил, щоб зупинити Росію там, де нам потрібно. Але ми вже достатньо сильні, щоб не дозволити себе знищити".

Прогноз щодо війни та фронту

За словами колишнього міністра, якщо зараз не буде досягнуто мирної угоди, війна триватиме багато років, а лінія фронту поступово просуватиметься в український бік: "Якщо не буде зараз досягнуто домовленості про угоду, яка всім не сподобається, тоді буде багато років війна. Буде так, як є, і ще гірше. Тому що росіяни не зупиняться, у них є ресурси, і ми не зупинимося, бо у нас є ресурси. Але лінія фронту щороку буде рухатись, рухатись і рухатись".

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи піде Росія на закінчення війни - думка експерта

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін вважає, що Кремль уникатиме прямої відмови ініціативам США, водночас накладаючи на них численні умови та застереження.

За його словами, Москва й надалі маніпулюватиме переговорним процесом, ухиляючись від рішень і вигадуючи підстави для зриву домовленостей. На думку Невзліна, Путін готовий продовжувати війну і не розглядає сценарії припинення бойових дій, навіть якщо вони можуть бути вигідними для Росії.

Експерт прогнозує, що Вашингтон зрозуміє цю позицію та буде чинити тиск на тих, хто безпосередньо відповідальний за ескалацію конфлікту, аби обмежити подальшу дестабілізацію.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прагнення Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні, на думку єврокомісара з питань юстиції та демократії Майкла Макграта, не повинні дати можливість російському лідеру Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними силами.

Крім того, українська делегація провела переговори із США. Президент України Володимир Зеленський розкрив важливі деталі. Варто зазначити, що були результати, про які члени делегації доповіли президенту особисто, їх не можна було озвучувати телефоном.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" щодо можливості укладання мирної угоди в Україні. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Про персону: Дмитро Кулеба Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

