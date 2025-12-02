Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Що чекає Україну: Кулеба зробив невтішний прогноз, якщо мирної угоди не буде

Руслан Іваненко
2 грудня 2025, 19:37
1559
Ексміністр аналізує поточну ситуацію та розповів можливі сценарії розвитку.
Кулеба
Кулеба поділився оцінкою ситуації та перспектив розвитку подій / Колаж: Главред, фото: Білий дім, УНІАН

Коротко:

  • Україна очікує тактичну поразку, але стратегічну перемогу
  • Ексміністр Кулеба виступив на Форумі відновлення України
  • Лінія фронту може поступово просуватися в український бік

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба на Форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека" висловив думку, що Україну чекає тактична поразка, але стратегічна перемога, повідомляють Новини.LIVE.

"Тактична, тому що в моменті буде неприємно. Дуже важко змиритися з реальністю. На нас чекає дуже-дуже важкий час, коли нам нарешті доведеться визнати дуже-дуже важку правду", — зазначив Кулеба.

відео дня

Тактична поразка

Водночас він підкреслив, що тактична поразка не означає кінець: "Це визнання того, що сьогодні Україна ще не має достатньо сил, щоб зупинити Росію там, де нам потрібно. Але ми вже достатньо сильні, щоб не дозволити себе знищити".

Прогноз щодо війни та фронту

За словами колишнього міністра, якщо зараз не буде досягнуто мирної угоди, війна триватиме багато років, а лінія фронту поступово просуватиметься в український бік: "Якщо не буде зараз досягнуто домовленості про угоду, яка всім не сподобається, тоді буде багато років війна. Буде так, як є, і ще гірше. Тому що росіяни не зупиняться, у них є ресурси, і ми не зупинимося, бо у нас є ресурси. Але лінія фронту щороку буде рухатись, рухатись і рухатись".

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи піде Росія на закінчення війни - думка експерта

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін вважає, що Кремль уникатиме прямої відмови ініціативам США, водночас накладаючи на них численні умови та застереження.

За його словами, Москва й надалі маніпулюватиме переговорним процесом, ухиляючись від рішень і вигадуючи підстави для зриву домовленостей. На думку Невзліна, Путін готовий продовжувати війну і не розглядає сценарії припинення бойових дій, навіть якщо вони можуть бути вигідними для Росії.

Експерт прогнозує, що Вашингтон зрозуміє цю позицію та буде чинити тиск на тих, хто безпосередньо відповідальний за ескалацію конфлікту, аби обмежити подальшу дестабілізацію.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прагнення Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні, на думку єврокомісара з питань юстиції та демократії Майкла Макграта, не повинні дати можливість російському лідеру Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними силами.

Крім того, українська делегація провела переговори із США. Президент України Володимир Зеленський розкрив важливі деталі. Варто зазначити, що були результати, про які члени делегації доповіли президенту особисто, їх не можна було озвучувати телефоном.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" щодо можливості укладання мирної угоди в Україні. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Кулеба

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

20:27Україна
США більше не виділятимуть гроші Україні: Трамп зробив різку заяву про війну

США більше не виділятимуть гроші Україні: Трамп зробив різку заяву про війну

20:07Світ
Що чекає Україну: Кулеба зробив невтішний прогноз, якщо мирної угоди не буде

Що чекає Україну: Кулеба зробив невтішний прогноз, якщо мирної угоди не буде

19:37Війна
Реклама

Популярне

Більше
"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

Китайський гороскоп на завтра 3 грудня: Щурам - злість, Собакам - лінь

Китайський гороскоп на завтра 3 грудня: Щурам - злість, Собакам - лінь

Понад 80 років називалося на честь героя радянської пропаганди: що це за місто України

Понад 80 років називалося на честь героя радянської пропаганди: що це за місто України

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Останні новини

21:18

"За своє свинство": Ігор Кондратюк "попустив" Віталія Козловського

20:51

Рідним буде важко відірватись: рецепт соковитої запеченої курки на Новий рікВідео

20:45

Спатифілум не цвіте: експерти розкрили простий домашній спосіб оживити йогоВідео

20:42

Графіки відключень світла в Україні можуть зникнути найближчими часом, але є умова

20:27

"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

"Плівки Віткоффа" злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа«Плівки Віткоффа» злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа
20:15

"Будь ласка": Катерина Усик постраждала

20:07

США більше не виділятимуть гроші Україні: Трамп зробив різку заяву про війну

19:51

Чому не можна виливати молоко у раковину: експерти назвали неочевидну причину

19:38

Не долар і не євро: несподіваний фаворит серед валютних депозитів українців

Реклама
19:37

Що чекає Україну: Кулеба зробив невтішний прогноз, якщо мирної угоди не буде

19:22

Буданов став ключовою фігурою переговорів із США після відставки Єрмака - The Telegraph

19:19

Є загроза третього вторгнення: Зеленський раптово попередив про небезпекуВідео

19:11

ЗСУ контратакують та відбивають важливі позиції на ключовому напрямку - Сирський

19:10

Удар по танкеру біля Туреччини: чи зможе Україна перекрити "нафтовий" кисень РФПогляд

19:00

Ваш місяць народження розповість, як знайти свою людину: рецепт нумерологів

18:47

Небезпечний глухий кут: експерт розкрив, скільки військ РФ стягнута до Покровська

18:40

Головоломка для мегамозків: лише одиниці знайдуть пінгвіна за 30 секунд

18:38

РФ використовує нову тактику обстрілу України: час підльоту ракет різко змінився

18:28

Кому Повня у грудні принесе несподівані гроші: астрологи назвали ТОП-3 знаки

18:28

Польське, німецьке чи українське: як за допомогою прізвища дізнатися походження

Реклама
18:15

12 годин без світла: з'явилися нові графіки вимкнень на 3 грудня

18:01

Як ворожити на Різдво 2025: головні обряди, щоб дізнатися свою долю

17:48

Привітання з Днем Святого Миколая - красиві картинки та побажання

17:34

Перед важливими переговорами з США: Путін вийшов із погрозами в бік України

17:27

Чим натерти лобове скло, щоб отримати ефект "антидощ" - копійчаний засіб

17:25

Обізвала "скотиною" за українську: у Чернівцях вчительку звільнили після гучного скандалуВідео

17:17

"Може бути незручним": зірка "Жіночого лікаря" назвав найкращого актора УкраїниВідео

17:05

Захочете їсти ложкою: рецепт домашнього плавленого сиру за 15 хвилин

17:03

Ситуація в армії РФ стає критичною: розвідка Британії розкрила рекордні втрати

16:54

Бруд просто відпаде сам: хитрий спосіб відмити багаторічний нагар з сковорідкиВідео

16:45

20 пунктів для миру - про що домовилась Україна з США та як закінчиться війна

16:43

В Україну прийшла календарна зима: якою буде погода найближчим часом

16:31

Популярні продукти в Україні подешевшають перед Різдвом, але є нюанс - деталі

16:26

Нова тактика росіян: на Чернігівщині "Шахед" намагався знищити мобільну групу ППОВідео

16:24

Росія стягує Ту-22М ближче до кордону: українців попередили про ризик обстрілу

16:15

"Не кожна країна може таким похвалитись": під центром Києва знайшли унікальний скарбВідео

16:12

В Україні відчутно змінився курс валют: скільки тепер коштують долар та євро

16:02

Переможниця "Холостяка" похвалилася обручкою - деталі

15:49

Коли народжуються люди, які наділені особливим світлом та турботою: чотири дати

15:47

Три знаки зодіаку незабаром відчують найсильнішу підтримку Всесвіту - хто вони

Реклама
15:14

Росіяни звітують про захоплення трьох українських міст: що кажуть у Генштабі ЗСУ

15:04

У Чечні вигоріла будівля ФСБ, прилетіло і по базі "Ахмату": подробиці атакиФотоВідео

15:00

Колись так називали зовсім не гроші: як насправді з’явилось слово "гривня"Відео

14:59

Мобілізація жінок в Україні: у ТЦК зробили важливе звернення

14:56

Болючі поступки і референдум: в Німеччині попередили українців про важкі рішення

14:37

Цукерки "Ромашка": як з'явилася назва і чому сучасний смак уже не тойВідео

14:12

"Дуже сумую": обранець Денисенко поділився особистим зізнанням про сім'ю

14:11

Змінює уявлення про планету: вчені знайшли прихований секрет у центрі ЗемліВідео

13:58

Головна причина неприємного запаху: яку деталь в авто водії забувають мити

13:51

Під підлогою будинку - ціла "річка": чоловік під час ремонту виявив калюжу під бетоном

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія Ротару
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти