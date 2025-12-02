Перед важливими переговорами з США: Путін вийшов із погрозами в бік України

Путін пригрозив "відрізати Україну від моря".

Путін відзвітував про "успіхи" армії РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне:

Путін погрожує ударами по портах України

Армія РФ нібито захопила Покровськ

Лідер Кремля заявив про готовність до війни з Європою

Російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв про війну в Україні. Це сталося напередодні переговорів з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, який прибув до Росії, щоб обговорити мирний план для припинення війни Росії проти України.

Путіну вкотре відзвітували про "успіхи" армії РФ, він заявив, що росіянам нібито вдалося захопити Покровськ. При цьому він додав, що це місто у Донецькій області - "хороший плацдарм для вирішення всіх завдань СВО".

"Звідси зручно рухатися в усіх напрямках, які вважатиме за потрібне Генштаб РФ. Покровськ був потужним укріпрайоном ЗСУ, а сьогодні він повністю в руках російської армії", - зробив цинічну заяву воєнний злочинець.

Путін запросив іноземних журналістів у Покровськ, щоб ті "побачили все на власні очі".

"Росія готова забезпечити безпеку іноземних журналістів і провести їх по всіх кварталах у Покровську та Куп'янську", - сказав росіцйський диктатор.

Крім того, він додав, що Куп'янськ-Вузловий буде нібито повністю захоплений через кілька днів. За його словами, російські окупанти контролюють як правобережну, так і лівобережну частину Куп'янська.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Участь Європи у мирному процесі

Путін також не забув згадати у своїх заявах Європу, яка працює над досягненням миру в Україні.

"Європа досі живе в ілюзіях нанесення Росії стратегічної поразки, хоча розумом розуміє, що це неможливо...Європа заважає мирному процесу Трампа, на це спрямовані всі їхні пропозиції", - сказав російській диктатор та додав, що країни Європи висувають неприйнятні для Москви пропозиції до мирного плану щодо України.

Воєнний злочинець зазначив, що країна-агресор Росія не збирається воювати з європейськими країнами, але якщо Європа почне війну — Росія готова "прямо зараз";

"Росія діє хірургічно в Україні, це "не війна", а в разі нападу Європи буде інакше", - сказав Путін.

Крім цього, Путін заявив, що його країна у відповідь на атаки на танкери розширить удари по українських портах та суднах, які заходять до них. Російський диктатор пригрозив відрізати Україну від моря.

Нагадаємо, як писав Главред, нещодавно біля берегів Туреччини підірвано два танкери "тіньового флоту" РФ. Повідомлялося, що неподалік протоки Босфор стався вибух на танкері тіньового флоту Росії - судно Kairos під прапором Гамбії прямувало в російський порт Новоросійськ без вантажу.

За даними турецького управління мореплавства, причиною загоряння став "зовнішній вплив".

