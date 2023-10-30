Війна могла закінчитися у 2022 році: аналітик пояснив, чому цього не сталося

Росіяни набрали 400 тисяч гарматного м'яса. І це повністю змінило хід війни в Україні.

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Євген Дикий пояснив, чому війна не закінчилася у 2022 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройні Сили України

Якби Захід не тягнув час і швидше постачав Україні всю необхідну зброю, війну можна було б закінчити ще у 2022 році. Про це заявив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" (2014) Євген Дикий.

"Орки набрали 400 тисяч гарматного м'яса, засипали його сюди. І це повністю змінило хід війни, затягнуло її на рік. І невідомо, скільки це триватиме", - сказав Дикий в інтерв'ю ТСН.

Аналітик вважає, що зараз Захід перестає цікавитися війною проти України, що є природним.

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"Втома є, але є певна частина західного політикуму, який розуміє наслідки того, що станеться, якщо виграє Росія", — вважає він.

Як повідомляв Главред, український снайпер, заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" заявив, що зараз Україна не може вийти на кордони 1991 року, оскільки на фронті не вистачає озброєння. Заморожування війни є можливим лише у випадку, якщо весь цей час Україна готуватиметься до вирішальної битви. В іншому випадку - це поганий сценарій.

Ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що війна в Україні може затягнутися. Зараз на фронті відчувається нестача живої сили. За його словами, рано чи пізно президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення про повну мобілізацію.

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