УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Для нас – це програш": Дикий розповів про катастрофічний варіант завершення війни

Аліна Дембіцька
14 серпня 2023, 04:40
1150
Наразі росіяни поширюють наративи про "бойову нічию". Це вкрай небезпечний сценарій, підкреслив Дикий.
Дикий, ВСУ
Дикий розповів про катастрофічний варіант завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Аби не розчаруватися результатами українського контрнаступу, західні країни мають активніше надавати Україні військову допомогу. Зокрема, країни Заходу мають надати винищувачі F-16, яких ЗСУ чекають вже довгий час. Таку думку 24 каналу висловив політичний та військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Як зазначив Дикий, восени Кремль спробує мобілізувати ще 300 – 400 тисяч росіян. Також він підкреслив, що існує ризик того, що ЗСУ можуть не змогти прорвати лінію оборони противника.

"Якщо нам не вдасться проломити їхню лінію оборони, такий ризик є. Треба розуміти, що ресурсів, з якими ми почали цю кампанію, насправді недостатньо. Вони (росіяни – ред.) розуміють значення цієї кампанії. У них зараз стоїть вказівка кинути туди всі їхні резерви. Якщо ми не прориваємось, нашою проблемою буде зміна настроїв у наших союзників", - зауважив експерт.

відео дня

Він підкреслив, що наразі росіяни поширюють наративи про "бойову нічию". За словами експерта, окупанти усвідомили, що після звільнення Херсона і Харківської області концепція "непереможної Росії" втратила свою ефективність та не знаходить підтримки. Тому РФ намагається переконати всіх у тому, що Україну потрібно посадити за стіл переговорів та заморозити війну, бо нібито лінія фронту "все одно не зміниться".

"Це катастрофічний варіант. Для нас це означає програш війни. Росіяни це чудово розуміють. Це чеченський варіант, коли вони програли першу війну у Чечні, підписали мир, але виключно для того, щоб виграти час і підготуватися до другої чеченської війни. Це виграш часу, щоб остаточно нас знищити", - пояснив військовий.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Коли закінчиться війна в Україні?

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що розв'язана країною-агресором РФ війна проти України може завершитися вже до зими. Він підкреслив, що контрнаступів Збройних сил України може бути декілька.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вважає, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Водночас полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України Євген Дикий
Реклама

Головне за день

ЗСУ просунулися вперед на двох ділянках фронту - ISW

ЗСУ просунулися вперед на двох ділянках фронту - ISW

07:20 Україна
Вночі РФ атакувала Одесу дронами та ракетами: спалахнули пожежі, є постраждалі

Вночі РФ атакувала Одесу дронами та ракетами: спалахнули пожежі, є постраждалі

06:38 Україна
"Не залишимо без відповіді": Зеленський прямо пригрозив РФ за ракетний терор

"Не залишимо без відповіді": Зеленський прямо пригрозив РФ за ракетний терор

23:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

07:20

ЗСУ просунулися вперед на двох ділянках фронту - ISW

06:38

Вночі РФ атакувала Одесу дронами та ракетами: спалахнули пожежі, є постраждаліФото

04:40

"Для нас – це програш": Дикий розповів про катастрофічний варіант завершення війни

04:31

Яке сьогодні свято 14 серпня: кого потрібно привітати в цей день

04:05

Яке м'ясо найкорисніше: несподівана відповідь просто уб'є наповал

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

03:26

Пилосос починає іноді барахлити: як поліпшити тягу

02:52

Швидко, просто і якісно: як помити жалюзі, не знімаючи їх з вікон

02:20

Виросте на очах: 3 методи виправити тісто, якщо воно не піднімається

01:55

Кейт Міддлтон ночами дзвонить принцу Гаррі потай від чоловіка - ЗМІ

Реклама
01:35

"Постійно маневрують, щоб їх не знайшли Морські дрони": Жданов оцінив обстановку з ворожими кораблями

00:26

Лялька Настя: Волочкова в комічному образі засмутила фанатів

13 серпня, неділя
23:55

"Не залишимо без відповіді": Зеленський прямо пригрозив РФ за ракетний терор

23:10

Жінка ставить лише одне питання під час співбесід і відразу отримує роботу

22:40

Полонений комбат РФ принизив Путіна і розкрив колосальні втрати окупантів в Україні

22:24

Брітні Спірс не виходить з дому через невдалий ботокс: одна брова нижче іншоїВідео

21:50

В ОП жорстко оцінили піратство РФ в Чорному морі й попередили про відповідь

21:35

"Готовність до пуску – очевидна": у ЗСУ попередили про загрозу ударів "Калібрами"

21:28

Positiff показав свою лису маківку та позбувся фірмової борідки

21:10

Затишшя перед бурею: банкір розповів, який удар готує курс долара у вересні

20:46

Союзники готують Україну до нового контрнаступу: західні ЗМІ назвали терміни

Реклама
19:46

Росія збрехала про стрілянину в Чорному морі: ЗМІ публікують розмову моряківВідео

19:30

Навіщо Путін убив двох дівчат?Погляд

19:17

Україна почала атакувати окупантів "роями" БПЛА: розкрито головну ціль

18:55

Удар ракетами й дронами: генерал-розвідник про сценарій знищення Кримського мосту

18:46

"Серйозна перешкода для ЗСУ": Резніков розповів про сотні кілометрів мінних полів

18:33

Не мийте ці продукти перед приготуванням: топ помилок, які зіпсують страву

18:30

"Найгірші наміри": 17-річна дочка Ольги Фреймут кардинально змінила імідж

18:30

На небі навіть не буде хмар: Україну накриває справжнє пекло

17:56

Штурм окопів РФ і рукопашна: екскомандир Айдара розповів про прорив ЗСУ на Півдні

17:44

Маленьку Софійку "звільнили" від життя: армія РФ вбила немовля на Херсонщині

17:05

Шольц зробив дивну заяву щодо постачання Україні ракет Taurus

16:32

Комбат РФ Томов розколовся в полоні: здає позиції окупантів на ХерсонщиніВідео

16:22

Що буде, якщо з'їсти недопечений пиріг: багатьох приголомшить ця відповідь

16:10

Одна з найкращих недорогих закусок: рецепт здивує кожного

16:02

"Казарми вже нема": у Маріуполі партизани спалили базу окупантів

15:57

Що не можна робити 15 серпня, щоб не втратити купу грошей: прикмети дня

15:56

"Слава Богу, що ми живі": Віталій Козловський приголомшив фанаток відео з позиційВідео

15:33

Піратство РФ у Чорному морі: корабель окупантів відкрив вогонь по суховантажу

15:14

Водій автобуса заснув: в Австрії в ДТП загинули 4 українців, з них двоє – діти

15:01

"Вона богиня": Євген Клопотенко несподівано висловився про Олену Зеленську

Реклама
14:40

Вибухи гриміли у двох областях: у РФ поскаржилися на нову атаку безпілотників

14:22

РФ істерить через втрату Урожайного: що відбувається в селіВідео

14:16

Будете збирати і у вересні: як збільшити термін плодоношення огірків

14:08

Вдарить неймовірна спека, 5 областей заливатиме дощами: погода в Україні на тиждень

14:05

"Суспільство нав'язувало нав'язувало форми краси": Наталка Денисенко жорстко прокоментувала скандал з Остапчуком і Дантесом

13:05

Невдала мати дітей Кікорова вперше вийшла на зв'язок після страшного ДТП

12:57

67-річна Доліна показала в'яле тіло і накинулася на людей

12:35

Росія "накрила" село на Херсонщині: вбито сім'ю, найменшій загиблій - 23 дні

12:30

Тривожний інцидент на ЗАЕС: фахівець розповів, що зробили окупанти

12:29

Прикриваються цивільними кораблями: у ЗСУ розповіли про нову тактику флоту РФ

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти