"Для нас – це програш": Дикий розповів про катастрофічний варіант завершення війни

Наразі росіяни поширюють наративи про "бойову нічию". Це вкрай небезпечний сценарій, підкреслив Дикий.

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Дикий розповів про катастрофічний варіант завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Аби не розчаруватися результатами українського контрнаступу, західні країни мають активніше надавати Україні військову допомогу. Зокрема, країни Заходу мають надати винищувачі F-16, яких ЗСУ чекають вже довгий час. Таку думку 24 каналу висловив політичний та військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Як зазначив Дикий, восени Кремль спробує мобілізувати ще 300 – 400 тисяч росіян. Також він підкреслив, що існує ризик того, що ЗСУ можуть не змогти прорвати лінію оборони противника.

"Якщо нам не вдасться проломити їхню лінію оборони, такий ризик є. Треба розуміти, що ресурсів, з якими ми почали цю кампанію, насправді недостатньо. Вони (росіяни – ред.) розуміють значення цієї кампанії. У них зараз стоїть вказівка кинути туди всі їхні резерви. Якщо ми не прориваємось, нашою проблемою буде зміна настроїв у наших союзників", - зауважив експерт.

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Він підкреслив, що наразі росіяни поширюють наративи про "бойову нічию". За словами експерта, окупанти усвідомили, що після звільнення Херсона і Харківської області концепція "непереможної Росії" втратила свою ефективність та не знаходить підтримки. Тому РФ намагається переконати всіх у тому, що Україну потрібно посадити за стіл переговорів та заморозити війну, бо нібито лінія фронту "все одно не зміниться".

"Це катастрофічний варіант. Для нас це означає програш війни. Росіяни це чудово розуміють. Це чеченський варіант, коли вони програли першу війну у Чечні, підписали мир, але виключно для того, щоб виграти час і підготуватися до другої чеченської війни. Це виграш часу, щоб остаточно нас знищити", - пояснив військовий.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Коли закінчиться війна в Україні?

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що розв'язана країною-агресором РФ війна проти України може завершитися вже до зими. Він підкреслив, що контрнаступів Збройних сил України може бути декілька.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вважає, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Водночас полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

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