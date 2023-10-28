"Ми не можемо зараз вийти на кордони 1991 року": військовий дав невтішний прогноз

Україну можуть штовхати до заморожування конфлікту і переговорів з країною-агресором РФ.

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Наразі сили оборони України не можуть вийти на кордони 1991 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Зараз Україна не може вийти на кордони 1991 року, оскільки на фронті не вистачає озброєння. Заморожування війни можливо лише у випадку, якщо весь цей час Україна готуватиметься до вирішальної битви. В іншому випадку - це поганий сценарій. Таку думку озвучив український снайпер, заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" (позивний "Дід").

"Я не буду проти цього (заморожування війни, - ред.). Хлопці, з якими я говорив, вони теж не проти. Але потрібно розуміти - заморозити на яких умовах? Просто так не вийде, вже заморожували на Донбасі. Які дійсно реальні гарантії безпеки будуть в України, якщо ми заморозимо конфлікт? Далі - які реальні плани нашого уряду і західних партнерів для того, щоб у нас нарешті почав працювати ВПК. Які плани щодо докомплектації армії? Якщо це потрібно для того, щоб підготуватися до вирішальної битви, то добре. Але якщо ми нічого не будемо робити, то це погано", - вважає український військовий, передає ТСН.

За словами військового, зараз сили оборони України не можуть вийти на кордони 1991 року.

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"Ми не можемо зараз з тим, що у нас є, вийти на кордони 1991 року. Люди повинні це розуміти, подобається їм це чи ні. З цим, що ми маємо, вийти на кордони неможливо. Ми покладемо ще 200 тисяч наших воїнів, але ми не вийдемо на кордони 1991 року, тому що проблема не в людях, а в зброї. Що робимо ми півтора року? У нас досі не виготовляються навіть патрони", - сказав "Дід".

На його думку, Україну можуть штовхати до заморожування конфлікту і переговорів з країною-агресором РФ.

"У нас є затримки з постачанням. Нам дають, але є таке відчуття, що це на "відчепіться". Хоча НАТО нам нічого не винне. У мене таке відчуття, що нас ведуть до заморожування, до переговорів. Тому що з тим, що у нас є, ми не можемо бути ефективними", - додав снайпер.

Скільки триватиме війна в Україні

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував ймовірні терміни війни РФ проти України. На його думку, війна РФ проти України не буде довготривалою.

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо, передусім щодо противника", - заявив Буданов.

Пізніше глава ГУР заявив, що війна в Україні, розв'язана країною-агресором Росією, не закінчиться цього року. За його словами, Україна "вибилася з графіка".

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що не знає, коли закінчиться війна Росії проти України.

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