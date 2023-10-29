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"Змінить дуже багато": соціолог пояснив, як смерть Путіна вплине на продовження війни

Юлія Куришко
29 жовтня 2023, 04:20
Смерть тирана змінить дуже багато. Режим в Росії абсолютно персоналістський, все зав'язано на волі однієї людини, зазначив Ейдман.
'Змінить дуже багато': соціолог пояснив, як смерть Путіна вплине на продовження війни
Як смерть Путіна вплине на війну в Україні / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман розповів, якщо дійсно Путін помре, як це вплине на продовження війни в Україні.

Експерт повідомив, що смерть тирана змінить дуже багато. Режим в Росії абсолютно персоналістський, все зав'язано на волі однієї людини.

Його відхід з життя призведе до капітальних змін, як завжди було в історії Росії. Як було після смерті Миколи I, Сталіна і навіть Брежнєва. Важко сказати, з якою швидкістю, але зміниться все. І я впевнений, що жоден наступник Путіна не буде продовжувати його абсолютно божевільну, абсолютно не потрібну нікому, крім божевільного диктатора війну проти України", - заявив Ейдман.

відео дня

Він додав, що потім всі будуть намагатися, по-перше, припинити війну, і, по-друге, домовлятися із Заходом про якісь нові умови взаємин.

"Смерть" Путіна: що відомо

Нагадаємо, що 27 жовтян у Мережі почали поширювати чергову версію смерті президента РФ. У російських Telegram-каналах поширюють інформацію, що 26 жовтня помер російський диктатор Путін, внаслідок зупинки серця.

У Мережі розкрили нові подробиці діагнозу російського диктатора. Відомо, що лікарі знали про метастази в головному мозку у президента вже деякий час, але не поспішали ставити його до відома.

22 жовтня у Мережі з'явилась інформація про серйозний напад у Путіна. Лікарі російського диктатора кажуть, що Путіну почувається дуже погано та до кінця осені навряд чи проживе.

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