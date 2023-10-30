'Може виникнути загроза війни': у Німеччині попереджають Європу про небезпеку

Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін докладе максимальних зусиль, щоб у регіоні Близького Сходу не відбулося ще більшої ескалації.
Пісторіус в ефірі телеканалу ZDF зазначив, що на тлі загострення подій на Близькому Сході та російсько-української війни в Європі може розпочатися Третя світова війна. Німці повинні бути морально готові до такого наслідку.
"Ми повинні звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни", - наголосив Пісторіус.відео дня
Зокрема, у Міноборони Німеччини з огляду на це провели реорганізацію структури. Також був створений спеціальний фонд на суму в 100 мільярдів доларів.
"Тому не можна говорити, що уряд Німеччини повільно реагує на нові загрози, з якими зіткнувся світ. "Швидше, ніж зараз, не буває", - підкреслив глава Міноборони Німеччини.
Попри це, за його словами, Берлін докладе максимальних зусиль, щоб у регіоні Близького Сходу не відбулося ще більшої ескалації.
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