'Може виникнути загроза війни': у Німеччині попереджають Європу про небезпеку

Берлін докладе максимальних зусиль, щоб у регіоні Близького Сходу не відбулося ще більшої ескалації, наголосив Пісторіус.

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Німеччина попереджає Європу про війну / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 14 окрема механізована бригада

Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін докладе максимальних зусиль, щоб у регіоні Близького Сходу не відбулося ще більшої ескалації.

Пісторіус в ефірі телеканалу ZDF зазначив, що на тлі загострення подій на Близькому Сході та російсько-української війни в Європі може розпочатися Третя світова війна. Німці повинні бути морально готові до такого наслідку.

"Ми повинні звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни", - наголосив Пісторіус. відео дня

Зокрема, у Міноборони Німеччини з огляду на це провели реорганізацію структури. Також був створений спеціальний фонд на суму в 100 мільярдів доларів.

"Тому не можна говорити, що уряд Німеччини повільно реагує на нові загрози, з якими зіткнувся світ. "Швидше, ніж зараз, не буває", - підкреслив глава Міноборони Німеччини.

Попри це, за його словами, Берлін докладе максимальних зусиль, щоб у регіоні Близького Сходу не відбулося ще більшої ескалації.

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