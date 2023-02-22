Питання вже давно вирішене: дипломат розповів, що чекає Україну після війни

Ми мріяли про це на початку 90-х, коли тільки виникли питання про майбутню архітектуру безпеки в Європі і світі, вважає Володимир Огризко.

НАТО, Володимир Огризко / УНІАН, Главред

Західні країни вже навіть не обговорюють перспективи вступу України до НАТО та ЄС. Це питання вже вирішено.

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що всі, хіба що крім прем'єра Угорщини Віктора Орбана та інших представників "п'ятої колони" Кремля, зрозуміли, наскільки сильною духом є українська нація – нація, якій вони самі пророкували швидкий занепад, розгром і зникнення з карти світу.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, Надзвичайний і Повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія. відео дня

"Зараз вони побачили, що Україна і український народ – це та нація, яка розуміє, що таке цінності і свобода, за які ми боремося відчайдушно, проливаючи кров синів і дочок, але непохитно рухаючись до своєї перемоги. Для багатьох з них це моральний приклад, і вони сьогодні про це говорять відкрито. Вони захоплені тим духом опору, який демонструє Україна і українці", - пояснив дипломат.

За словами Огризка, питання про те, що буде з Україною, вже давно вирішене.

"Вона буде і в Євросоюзі, і в НАТО. Власне, це те, про що ми мріяли на початку 90-х, коли тільки виникли питання про майбутню архітектуру безпеки в Європі та світі. Але тоді ще, на превеликий жаль, до цієї архітектури зараховували і Російську Федерацію. Тепер ця архітектура буде будуватися на дійсно ціннісних принципах, тобто вона буде об'єднувати тільки ті країни, які мають спільні цінності і хочуть разом їх захищати. Росія до такого переліку країн, безумовно, не відноситься", - підсумував експерт.

Заявка України на вступ до НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня минулого року після того, як директор РФ Путін оголосив про анексію українських територій, зробив заяву про подачі Києвом заявки на вступ до НАТО в рамках прискореної процедури.

На думку гаранта, Україна вже пройшла свій шлях для інтеграції в блок і стала фактично його союзником.

Пізніше президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку інтеграції України до Північноатлантичного альянсу. Вони закликали НАТО посилити військову допомогу Києву і зажадали від агресора Росії вивести свої війська з української землі.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Вашингтон підтримує плани України щодо вступу до НАТО. Двері для Києва залишаються відкритими. Однак рішення повинні підтримати всі 30 країн-учасників альянсу.

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