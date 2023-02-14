У НАТО є секретний план через загрозу високоінтенсивного конфлікту - Bloomberg

Нові інструкції встановлять вимоги до союзників для підготовки до потенційної майбутньої військової діяльності.

У НАТО не виключають високоінтенсивного конфлікту / УНІАН

На випадок високоінтенсивного конфлікту Організація Північноатлантичного договору розробляє спеціальні секретні інструкції для країн блоку.

Вони можуть бути задіяні на випадок, якщо члени НАТО повинні будуть захищати один одного за статтею 5 (про колективну безпеку), повідомляє Bloomberg.

Заплановано, що на зустрічі в Брюсселі цього тижня міністри оборони країн блоку підпишуть нові політичні інструкції, які встановлять інвестиційні вимоги до союзників для підготовки до потенційної майбутньої військової діяльності.

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Як уточнюється в матеріалі, секретні інструкції містять плани одночасної участі НАТО в так званому високоінтенсивному конфлікті за статтею 5, коли союзники повинні захищати один одного, а також поза зоною дії цієї статті.

Умови підвищення ефективності колективної оборони

Як повідомив один з високопоставлених чиновників НАТО, союзникам буде запропоновано направити інвестиції на можливості, необхідні для колективної оборони, такі як більш важкі сили, а також протиповітряної і протиракетної оборони.

Крім того, також підкреслюється необхідність більших інвестицій в цифрову модернізацію і необхідність комплексного використання даних, зібраних від сил. Після прийняття вказівок військове командування НАТО протягом наступних місяців детально визначить вимоги до кожного союзника.

Раніше в НАТО заявили про те, що російські окупанти можуть виношувати плани наступ з метою захоплення Одеси.

Не виключений прорив РФ з Придністров'я, де розміщений окупаційний російський контингент, заявив в ході мюнхенською конференцією з безпеки заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Раніше повідомлялося про те, що РФ прагне зберегти раніше захоплені території України, тому планує новий наступ.

При цьому Кремль має намір тиснути на Україну і західних союзників з тим, щоб вони погодилися на вигідне РФ перемир'я, пише Bloomberg.

У матеріалі наголошується, що РФ стала більш реалістично ставитися до своїх амбіцій і визнає, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

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