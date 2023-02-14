У НАТО попередили: РФ хоче захопити великий обласний центр України

Окупанти РФ можуть виношувати плани оточення України з тилу, не виключив Мірча Джоане.

У НАТО не виключають нової атаки окупантів РФ / Міноборони РФ

Російські окупанти можуть виношувати плани атаки з метою захоплення Одеси, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

За його даними, не виключений прорив РФ з Придністров'я, де розміщений окупаційний російський контингент. Про це він заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє Radiomoldova.

Разом з тим представник Альянсу не впевнений в тому, що у РФ достатньо сил для того, щоб здійснити агресивні плани.

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"Сьогодні у Росії не вистачає сил, щоб пройти через Придністров'я і оточити Україну з тилу", - підкреслив він.

"Ми не бачимо, щоб у Росії були сили для цього. Але те, що вони намагаються зробити, це перешкоджати проєвропейському вектору Молдови. Вони намагаються розділити населення, яке вже розділене", — сказав Джоане.

Він також зазначив, що у РФ насправді немає ніякого бажання воювати з НАТО, так як у неї достатньо проблем в Україні.

"І ми повинні допомогти Україні створити їм ще більше проблем", — додав Джоане.

Заступник генсека НАТО також резюмував, що чим швидше буде надана допомога Україні, тим швидше буде закінчена війна.

Загроза нового наступу РФ

Раніше повідомлялося про те, що РФ прагне зберегти раніше захоплені території України, тому планує новий наступ.

При цьому Кремль має намір тиснути на Україну і західних союзників з тим, щоб вони погодилися на вигідне РФ перемир'я, пише Bloomberg.

У матеріалі наголошується, що РФ стала більш реалістично ставитися до своїх амбіцій і визнає, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, російські окупанти не зможуть повторити сценарій широкомасштабного наступу, який був у лютому 2022 року.

У РФ на сьогодні немає відповідного ресурсу, а в Україні зовсім інша мотивація.

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