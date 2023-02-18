Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу влітку – Стефанчук

На Вільнюському саміті Україна може отримати запрошення в НАТО, підкреслив спікер парламенту.

Руслан Стефанчук розповів про перспективу вступу України до НАТО / УНІАН

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає запрошення до Північноатлантичного альянсу.

"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО - ред.) і почне вже свій шлях до Альянсу", - заявив він в ефірі національного телемарафону в суботу.

Він зазначив, що серед тих тем, які обговорюють на полях Мюнхенської конференції з безпеки - "питання, пов'язані із запрошенням України в НАТО".

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Як відомо, саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу України до НАТО розглядатиметься вже після перемоги у війні з Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна навряд чи зможе вступити до НАТО через позицію Росії. За словами Мкрона, Україна зазнала російської агресії і потребує гарантій безпеки. Однак такі гарантії повинні бути надані і самій Москві. Все закінчиться переговорами і не можна допустити, щоб їх вели Китай і Туреччина.

Відзначимо, недавнє соцопитування показало, що українці підтримують відновлення ядерного статусу України і вважають, що найбільш оптимальною гарантією безпеки для країни стане вступ до НАТО.

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